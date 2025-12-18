Terminator 7 senza Arnold Schwarzenegger: James Cameron conferma l'addio a T-800

Il prossimo sarà un Terminator senza Terminator. Arnold Schwarzenegger non parteciperà al settimo capitolo del franchise, e la conferma arriva direttamente da James Cameron. La star ha interpretato T-800 sin dal primo film del 1984 ma ora dirà addio al personaggio.
Il motivo è molto semplice: è temo che una nuova generazione di personaggi prenda le redini della saga sci-fi di James Cameron. Ne ha parlato lo stesso regista nel corso di un'intervista a The Hollywood Reporter.
Una nuova era per Terminator senza Arnold Schwarzenegger
"È tempo per una nuova generazione di personaggi" ha spiegato Cameron "Ho insistito perché Arnold fosse coinvolto in Terminator: Destino oscuro, ed è stata una grande conclusione per il suo percorso nei panni del T-800".
Tuttavia, ora è il momento di cambiare: "Serve un'interpretazione più ampia di Terminator e dell'idea di una guerra nel tempo e di una superintelligenza. Voglio fare cose nuove che la gente non sta immaginando".
Il nuovo Terminator arriverà soltanto dopo la conclusione del mastodontico lavoro su Avatar: "Una volta che la polvere si sarà posata su Avatar tra un paio di mesi, mi ci tufferò davvero. Ci sono molti problemi narrativi da risolvere. Il più grande è: come faccio a restare abbastanza avanti rispetto a ciò che sta realmente accadendo da renderlo fantascienza?".
Avatar - Fuoco e cenere prima di Terminator 7
In attesa di vedere la nuova generazione di personaggi nel settimo capitolo di Terminator, James Cameron è tornato al cinema con il terzo capitolo della saga fantascientifica di Avatar, a tre anni di distanza dal secondo film, girato in contemporanea.
James Cameron non pensa a Fuoco e cenere come ad un sequel un punto d'arrivo della saga: "È un gioco a lungo termine. E ho iniziato sapendo che avremmo giocato una partita lunga, scommettendo che il pubblico ci avrebbe seguito e si sarebbe preso a cuore questi personaggi. Perché anche se sono alti tre metri e blu, sono persone".