Terminator: Destino Oscuro, première annullata a causa degli incendi in corso a Los Angeles

Terminator: Destino Oscuro non verrà presentato a Los Angeles: la première è stata cancellata a causa degli incendi in corso in California.

La Paramount ha infatti annullato l'evento in programma questa sera a Hollwyood dichiarando: "A causa degli incendi in corso e attivi contro cui si sta lottando nell'area, Paramount Pictures e Skydance hanno cancellato la première di Los Angeles di Terminator: Destino Oscuro. Doneremo il cibo che avevamo organizzato per l'after-party alla Croce Rossa Americana che si sta occupando delle persone coinvolte negli incendi".

Nella giornata di oggi oltre 10.000 case ed edifici commerciali hanno dovuto essere evacuati per permettere ai vigili del fuoco di lottare contro le fiamme e ai cittadini di rimanere in sicurezza. Tra le persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione c'è persino Arnold Schwarzenegger, il protagonista del franchise di Terminator ed ex governatore della California.

L'attore ha scritto su Twitter: "Se siete all'interno dell'area di evacuazione, non causate problemi. Andatevene. Attualmente sono grato per i migliori vigili del fuoco al mondo, i veri eroi che affrontano il pericolo per proteggere gli altri californiani".

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don't screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire — Arnold (@Schwarzenegger) October 28, 2019

L'uscita italiana di Terminator: Destino Oscuro è prevista per il 31 ottobre. Terminator: Destino Oscuro verrà lanciato in anteprima a Lucca Comics & Games il 30 ottobre, per l'occasione Fox e QMI allestiranno un laser show in piazza San Michele alle ore 19.00 che coinvolgerà il pubblico con un'esperienza immersiva. Cuore dello spettacolo sarà l'endoscheletro del cyborg più famoso del mondo, da cui prenderanno vita gli effetti speciali, accompagnati da musica e voice over coinvolgenti e creati ad hoc per l'occasione. La proiezione del film (ore 20.30 Cinema Astra) seguirà la performance.