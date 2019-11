Terminator: Destino Oscuro: ad Arnold Schwarzenegger non interessa se il film ignora gli altri sequel

Arnold Schwarzenegger ha parlato del film Terminator: Destino Oscuro, in particolare del fatto che la pellicola non fa riferimento ai film precedenti della saga, seguendo solo i primi due diretti da James Cameron.

L'attore ha dichiarato che per lui non fa alcuna differenza, dimostrandosi comprensivo nei confronti delle scelte del nuovo regista Tim Miller: "Non fa differenza per me. Assolutamente nessuna. Capisco che ogni regista vuole andare in direzioni differenti. Questi franchising vanno avanti fino ad andare in bancarotta, per poi essere acquistati da altri. Al momento, è tornato nelle mani di James Cameron e Gale Anne Hurd. Quindi è questo che crea delle incongruenze nel franchising. Se fosse stato sempre sotto la guida di un solo studio tutto questo non sarebbe accaduto"

Arnold Schwarzenegger è tornato in tutti i film della saga Terminator: dopo i primi due diretti da James Cameron, l'attore ha fatto parte anche del cast di Terminator 3: Le Macchine Ribelli, Terminator Salvation e Terminator Genesys, tutte pellicole che non sono state considerate in questo ultimo lungometraggio, di cui abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Terminator: Destino Oscuro. Ma la star di Hollywood guarda sempre al lato positivo: "Per me la cosa importante è che ho lavorato con eccellenti registi, la storia per il mio personaggio era buona e questo è quello di cui mi importa davvero. Quindi non mi importa se Linda Hamilton dice,'ho ignorato il numero tre, il numero quattro, il numero cinque', la capisco perfettamente perché lei non era presente. E anche James Cameron non ci ha lavorato a quei film, per cui li ignora. Va benissimo, li capisco e sono molto contento che stavolta siano coinvolti"