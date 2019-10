Terminator: Destino Oscuro, un assaggio in anteprima al Romics 2019 il 5 ottobre

Terminator: Destino Oscuro, nuovo entusiasmante capitolo della famosa saga divenuta cult cinematografico, verrà lanciato in anteprima al Romics 2019 il 5 ottobre.

La storia di Terminator: Destino Oscuro, in sala dal 31 ottobre in collaborazione con 20th Century Fox, si svolge trent'anni dopo il secondo film e per questo motivo James Cameron, in veste di produttore, insieme al regista di Deadpool Tim Miller, riporterà sullo schermo gli iconici Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton.

Sabato 5 ottobre, alle 15, il Romics ospiterà la proiezione di uno speciale di 10 minuti che verrà mostrato in anteprima al pubblico della fiera e a tutti gli amanti della franchise che da 35 anni continua a conquistare fan. Nel Movie Village di Romics sarà inoltre allestita una photo opportunity con la statua originale in scala di Terminator, nella versione Destino Oscuro. Inoltre i primi fortunati ad immortalarsi con questa sorprendente scultura riceveranno una card da collezione.

Sarah Connor (Linda Hamilton) si ritrova di nuovo al centro della vicenda, dovendo salvare una giovane ragazza di nome Dani Ramos (Natalia Reyes), dei suoi amici e della cyborg-umana Grace (Mackenzie Davis), la cui vita è messa in pericolo da un nuovo Terminator modificato in metallo liquido (Gabriel Luna), che la Skynet ha inviato dal futuro. Nel film ritroviamo il leggendario Terminator interpretato da Arnold Schwarzenegger e Edward Furlong nei panni di John Connor.