Terminator: Arnold Schwarzenegger rivela quando ha capito che il film sarebbe stato un successo

Arnold Schwarzenegger, in una nuova intervista, ha svelato il momento in cui si è reso conto che Terminator aveva conquistato gli spettatori.

Arnold Schwarzenegger, in un video realizzato per The Hollywood Reporter, ha svelato la sua reazione quando si è reso conto, grazie a Terminator, che i suoi film avevano successo tra gli spettatori.

L'attore non ha esitato nel raccontare di essere rimasto un po' sorpreso quando le persone hanno iniziato a fargli delle richieste specifiche.

Parlando delle sue "prime volte" nel mondo del cinema, Arnold Schwarzenegger ha spiegato: "Penso che la prima volta che mi sono reso conto che le persone stavano citando le battute di un mio film sia avvenuta con Terminator. Dopo la sua uscita nelle sale una persona mi si è avvicinata a Central Park e ha detto: 'Ehi Arnold, sono un bodybuilder. Ho amato il tuo film Terminator. Puoi dire la battuta?'. E ho risposto: 'Che battuta?'. In quel momento non avevo la più pallida idea di cosa stesse parlando".

La star del cinema ha proseguito: "Mi ha detto: 'La battuta Tornerò (I'll be back)'. L'ho detta, ma lui ha risposto: 'No, no, no. Esattamente nel modo in cui l'avevi detta'. E l'ho fatto ed era così entusiasta!".

Arnold ha sottolineato: "Dopo un'ora un'altra persona è venuta da me a chiedermi la stessa cosa e mi sono reso conto che era una battuta che ha lasciato il segno. Non avrei mai pensato che avrebbe avuto così tanto successo e sarebbe diventata la battuta cinematografica più citata di sempre".