Terminator, Linda Hamilton non tornerà mai più nel franchise:'Finito per sempre'

Linda Hamilton ha deciso di dire addio a Sarah Connor. L'attrice ha ribadito la propria decisione a Business Insider, interpellata sull'argomento revival del franchise al quale starebbe pensando James Cameron.

"Ho dato, ho dato. Non ho più niente da dire. La storia è stata raccontata ed è esaurita per me. Perché qualcuno vorrebbe rilanciarla è un mistero per me. Ma so che il nostro mondo di Hollywood è basato sui rilanci al momento" ha chiosato Hamilton.

Linda Hamilton interpretò per la prima volta Sarah Connor nel primo film del 1984, tornando per i sequel successivi: Terminator 2 - Il giorno del giudizio (1991), Terminator Salvation (2009) - senza credit - e Terminator - Destino oscuro (2019).

Il rapporto con il personaggio

Sin dalla sua prima apparizione sul grande schermo Sarah Connor è diventata un'icona tra i fan del franchise ma Linda Hamilton non è d'accordo:"Sentivo veramente, e lo sento ancora, che Sarah Connor non è un'icona. È una donna all'inferno. Fa delle scelte davvero sbagliate. Non è una buona madre, è una buona combattente! Quindi, cerchi di analizzare i dettagli e pensi 'Beh, rispettano la sua forza e il suo potere, ho creato una guerriera ma è parecchio imperfetta. È una persona imperfetta".

Nel primo capitolo di Terminator, Sarah Connor si ritrova bersaglio di robot viaggiatori nel tempo, tornati per eliminarla prima che dia alla luce suo figlio John, che in futuro guiderà una ribellione che avrà esito positivo contro i robot senzienti. Nel secondo film, ambientato dieci anni dopo il primo, Connor farà di tutto per proteggere il proprio figlio. Linda Hamilton sarà nel cast di Stranger Things 5, l'ultima stagione dello show Netflix dei fratelli Duffer.

James Cameron ha dichiarato di essere interessato a realizzare un nuovo film di Terminator:"Se dovessi fare un altro film e magari cercare di rilanciare di nuovo quel franchise, cosa che è in discussione anche se nulla è stato deciso, lo farei molto più incentrato sull'intelligenza artificiale che sui robot impazziti".