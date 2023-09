Terminator, la produttrice rivela: 'Ecco perché una scena chiave è stata eliminata dal film'

In Terminator, il classico d'azione del 1984 di James Cameron con Arnold Schwarzenegger, una scena molto importante è stata eliminata in sede di montaggio.

Capita spesso che alcune scene vengano tagliate o rimosse dal film in fase di montaggio, ma la causa della rimozione di questa scena in Terminator ha più a che fare con le persone che hanno pagato per realizzare il film che con il film stesso.

Gale Anne Hurd, produttrice e co-sceneggiatrice del film, ha recentemente rivelato sui social media che una scena chiave è stata tagliata perché i finanziatori del film hanno "insistito" affinché venissero scritturati i loro amici, anziché degli attori professionisti.

La scena in questione riguardava la Cyberdyne Systems e il modo in cui la società tecnologica che ha creato Skynet è entrata in possesso del chip di Terminator. Sebbene quella scena avrebbe aiutato a dare un senso a varie parti della storia, James Cameron alla fine l'ha tagliata perché le persone che gli erano state proposte non erano abbastanza brave a recitare.

"Il finanziatore di Terminator, la Hemdale Films di John Daly, aveva un accordo di produzione con la Orion Pictures, ma non aveva ancora avuto un successo (cosa che è cambiata con il nostro film e Platoon)", ha spiegato Hurd. "Hanno insistito perché usassimo amici finanziatori e non attori in questa scena, per questo era venuta male".

"Sono stati pagati come attori, tramite la legge Taft Hartley", ha continuato. "Credo che avessero insistito perché ai finanziatori era stato promesso un ritorno sull'investimento e non l'avevano ancora ricevuto. Daly non ha mai creduto che il film sarebbe stato un successo".

E invece, da un budget di circa 6.5 milioni di dollari, Terminator riuscì a incassare quasi 80 milioni in totale.