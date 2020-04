Terminator: Arnold Schwarzenegger sfoggia una mascherina epica

Arnold Schwarzenegger è stato paparazzato in sella alla sua bicicletta con la mascherina a tema Terminator, una delle più originali viste in questo momento di pandemia,.

Arnold Schwarzenegger, come tutti in questi mesi di pandemia, indossa la mascherina per uscire a svolgere commissioni di prima necessità, ma lo fa con stile dedicando la sua protezione a Terminator con una frase iconica del personaggio.

L'attore, infatti, è stato fotografato durante una sua uscita in bicicletta, mentre indossava una mascherina nera con su scritto "We'll be back", frase palesemente ispirata alla battuta che divenne un trademark per la saga di Terminator "I'll be back". Non solo un ricordo alla saga che l'ha reso famoso in tutto il mondo ma, sicuramente, un messaggio di speranza per tutti quelli che stanno affrontando la lotta contro il Coronavirus.

Durante quest'emergenza, inoltre, Arnold Shwarzenegger ha donato un milione di euro per affrontare la pandemia da Coronavirus e comprare forniture mediche, come mascherine e guanti per i medici impegnati quotidianamente negli ospedali. Il noto attore ha contribuito alla campagna Frontline Responders Fund, una campagna lanciata sul portale GoFoundMe e che punta a raggiungere complessivamente 10 milioni di dollari: "Ho sempre pensato che ognuno di noi deve fare la sua parte per rendere le cose migliori"