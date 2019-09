Tenet: tentato suicidio nei pressi del set del film di Nolan

Un uomo ha tentato il suicidio nei pressi del set di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan con John David Washington e Robert Pattinson.

La troupe di Tenet sta girando a Mumbai, dove ieri 16 settembre si stavano svolgendo alcune riprese. In mattinata il regista e la troupe si trovavano al mercato di Colaba Causeway, mentre nel pomeriggio Robert Pattinson ha girato alcune scene al Royal Bombay Yacht Club. Oltre 40 barche sono state posizionate vicino al Gateway Of India, famoso monumento della città, quando un uomo ha tentato il suicidio saltando in acqua proprio di fronte al Taj Hotel, in particolare vicino a una scenografia realizzata per Tenet.

Un testimone oculare, presente sulla scena, ha raccontato cosa è successo al momento dello scioccante evento: "I bagnini non sono stati in grado di afferrare l'uomo ma grazie alla scenografia del film sono stati in grado di usare le corde per legarlo e salvarlo. La polizia lo ha salvato immediatamente e lo hanno portato via nel loro camion."

Tenet è il nuovo film di Christopher Nolan incentrato sul mondo dello spionaggio internazionale, con un cast composto da John David Washington, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Clémence Poésy, Dimple Kapadia, Michael Caine, Aaron Taylor-Johnson e Kenneth Branagh. La pellicola è attualmente in produzione in sette diversi paesi.