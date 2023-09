Tenet stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità del film di Christopher Nolan premiato con l'Oscar

Stasera, in prima serata, alle 21:20 Italia 1 manda in onda Tenet, film del 2020 diretto da Christopher Nolan e vincitore di un premio Oscar. Il regista di Oppenheimer ha scritto la sceneggiatura di questa pellicola, le musiche originali sono di Ludwig Göransson. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Tenet: John David Washington alla guida di un motoscafo con Elizabeth Debicki sullo sfondo

Tenet: Trama

Il film è una sorta di puzzle temporale, in quanto all'interno della narrazione ci sono determinati oggetti, persone e avvenimenti che si muovono "inversamente" rispetto allo scorrere del tempo così come lo percepiamo. La storia parte come uno spy-thriller con un agente, di cui non si conosce il nome se non "Protagonista" che dopo essere riuscito a superare brillantemente una prova che non sapeva nemmeno di star affrontando, viene reclutato da un gruppo misterioso, un'organizzazione segreta che sta lavorando per salvare il mondo da qualcosa di peggiore di un olocausto nucleare.

Il Protagonista riceve un unico indizio, la parola Tenet, che "gli aprirà molte porte" alcune giuste, alcune sbagliate. Si scopre l'esistenza di una tecnologia che riesce a modificare l'entropia degli oggetti in modo da farli muovere inversamente rispetto al resto dell'ambiente che li circonda. Questa tecnologia è molto probabilmente la causa di questo disastro planetario che il Protagonista e il suo collega Neil stanno cercando di evitare, ed è anche l'arma più efficace che hanno a loro disposizione. Ma riusciranno a fermare questo terribile futuro che incombe sul pianeta prima che sia troppo tardi?

Tenet: una sequenza del trailer

Curiosità

Tenet è uscito in Italia il 26 Agosto 2020 distribuito da Warner Bros.

La sequenza dell'aereo sul finale del trailer di Tenet rappresenta la forza del cinema di Christopher Nolan. Niente grafica computerizzata, ma esecuzione reale. "Avevo programmato di girare utilizzando miniature di un aereo, con alcuni pezzi costruiti sul set e una combinazione di effetti visivi e tutto il resto", ha raccontato il regista britannico.

Tenet: John David Washington in una immagine del film

Mentre stava studiando sulle location di Victorville, in California, la squadra creativa di Nolan ha ritrovato un'ampia serie di vecchi aerei. "Abbiamo fatto i nostri conti - continua - ed era divenuto evidente che sarebbe stato molto più efficace acquistare un vero aereo a grandezza reale, e realizzare la sequenza dal vivo con la macchina da presa, che costruire miniature e concludere con la computer grafica. Abbiamo lavorato molto bene insieme a Scott Fisher, il nostro supervisore agli effetti speciali, e allo scenografo Nathan Crowley, che ha ideato come portare a termine questa sequenza attraverso la macchina da presa. È stato davvero entusiasmante prendere parte a tutto questo.".

Tenet: Robert Pattinson e John David Washington in una scena

Segretezza: Christopher Nolan è noto per mantenere il massimo segreto sulla trama dei suoi film fino alla loro uscita. Anche per Tenet, la trama è stata svelata solo con l'ultimo trailer. Questo ha portato alcuni membri del cast, come Michael Caine, a leggere solo parti della sceneggiatura, mentre i protagonisti Robert Pattinson e John David Washington hanno potuto leggerla solo in stanze chiuse a chiave nei Warner Bros. Studio.

Robert Pattinson interpreta un agente segreto elegante in Tenet, l'attore si è ispirato al giornalista, scrittore e saggista britannico Christopher Hitchens, autore di libri come Consigli a un giovane ribelle.

Tenet: un'immagine del film

Con Tenet sono invece sette le collaborazioni di Michael Caine con Christopher Nolan. Addirittura otto se si considera l'apparizione come voce fuori campo nella versione originale di Dunkirk

Ludwig Goransson, autore delle musiche, ha collaborato con Christopher Nolan anche per Oppenheimer, qui trovate la nostra recensione di Oppenheimer.

Tenet: un primo piano di John David Washington

Recensione e trailer

La nostra recensione di Tenet

Tenet è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 69% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 69 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.3 su 10

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

Tenet: un'immagine del trailer

Interpreti e personaggi