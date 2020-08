Tenet: per Christopher Nolan è "Il film con il montaggio più difficile di sempre"

Per la realizzazione di Tenet, Christopher Nolan ha collaborato per la prima volta con Jennifer Lame che ha sostituito Lee Smith al montaggio del film.

Impegnato con la promozione del suo nuovo film, Tenet, il regista Christopher Nolan ha raccontato il lavoro svolto con Jennifer Lame e la complessità del montaggio di un'opera di questo genere.

Tenet: John David Washington in una immagine del film

Quando sembrava che ormai bisognasse arrendersi all'ennesimo rinvio del film, Warner Bros. ha confermato l'uscita italiana per il 26 agosto. Pochi giorni, dunque, e si potrà finalmente capire se la qualità dell'opera ripagherà attesa ed aspettative. Qualità a cui ha contribuito anche Jennifer Lame, che molti conosceranno per essere stata la montatrice di acclamati film come Manchester by the Sea, Hereditary e Storia di un matrimonio. Proprio questo suo curriculum ha richiamato l'attenzione di Christopher Nolan, il quale l'ha voluta a bordo per sostituire il suo fedelissimo Lee Smith (i due hanno collaborato da Batman Begins in poi).

Intervenuto su ICG Magazine, Nolan ha voluto elogiare il lavoro di Lame: "Lavorare con lei per la prima volta è stato un vero piacere" ha dichiarato il regista, raccontando del loro primo colloquio e quindi la voglia di chiarirle sin da subito quale fosse la posta in gioco: "Ho scherzato sul fatto che questo potrebbe essere il film più difficile che un montatore abbia mai dovuto tagliare". Stando a quanto mostrato finora attraverso i trailer e come lo stesso Nolan ha affermato, ad oggi difficilmente Lee contesterebbe questa affermazione.

Ciò a cui Nolan fa riferimento è la poco linearità di Tenet, film nel quale il tempo diventa oggetto di un'inversione che non si vede certo tutti giorni al cinema. "Elaborare tutti gli aspetti della rappresentazione del tempo che scorre in direzioni diverse significava andare oltre ciò che era stato messo per iscritto, poiché l'esecuzione dipendeva da una traduzione riuscita dell'immagine. Quando ci si incontra, si tratta più di scoprire se esiste un linguaggio creativo comune, che è esattamente quello che si è scoperto tra noi" ha detto il cineasta durante l'intervista.

Il frutto della collaborazione tra Christopher Nolan e Jennifer Lame sarà visibile e giudicabile soltanto a partire da fine agosto ma, senza dubbio, Tenet rappresenta la più grande produzione a cui Lame abbia lavorato finora. Questo non ha potuto far altro che intimorirla durante le prime fasi della collaborazione, eppure tutto è andato a migliorare quando Nolan le ha dato un prezioso consiglio, ovvero quello di "iniziare a pensare all'azione come al mezzo per portare avanti la storia, spiegare e dare forma al viaggio del singolo personaggio", come dichiarato dalla stessa Lame, che ha concluso raccontando: "Quando Chris ha visto che ero intimidita dalle sequenze d'azione, ha ribadito questo punto, cioè che la storia è sempre stata la forza trainante dei suoi film".

Tenet, la cui trama ruota intorno allo spionaggio internazionale, comprende nel cast John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Michael Caine e Kenneth Branagh.