Tenet: il film di Christopher Nolan uscirà in Europa ad agosto?

Tenet potrebbe essere distribuito in Europa prima che negli Stati Uniti dopo che l'uscita del film di Christopher Nolan è stata posticipata in patria.

Tenet potrebbe essere distribuito in Europa prima che negli Stati Uniti: nel Regno Unito, Francia e Spagna, il film di Christopher Nolan potrebbe arrivare nel periodo compreso tra il 26 e il 28 agosto.

Le date, riportate da Variety, non sono però state confermate per ora da Warner Bros.

L'uscita di Tenet potrebbe essere anticipata rispetto agli Stati Uniti anche in Asia, grazie alla riapertura delle sale in Cina.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, invece, non è stato ancora confermata la nuova data dopo la cancellazione del debutto del nuovo lungometraggio diretto da Christopher Nolan previsto il 12 agosto.

Rimangono tuttavia molti dubbi a causa dei rischi che il film venga piratato online a causa delle diverse date di uscita nelle varie nazioni e, per ora, non è ancora stata annunciata una decisione ufficiale da parte dello studio.

La criptica sinossi ufficiale di Tenet anticipa:

"John David Washington è il nuovo Protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, "Tenet". Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione."