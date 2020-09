Tenet: Elizabeth Debicki racconta la sua esperienza: "Uno dei copioni più intensi che abbia mai letto"

Tenet è da poco arrivato al cinema e già si parla della sua complessità e Elizabeth Debicki, una delle protagoniste del film di Christopher Nolan, ha raccontato la sua esperienza definendo la sceneggiatura scritta dal regista una delle più intense e scioccanti mai lette nella sua vita.

Un processo intenso prepararsi a Tenet secondo l'attrice Elizabeth Debicki, che ha rivelato a Comicbook.com qualche dettaglio del suo lavoro con Christopher Nolan prima e durante il set: "È tutto nella sceneggiatura, il che è davvero straordinario. È come un modello del cervello di Christopher Nolan, uno dei copioni più intensi, complessi e affascinanti che abbia mai letto. Lavorandoci ho dovuto assimilarlo pezzo per pezzo, minuto per minuto."

L'attrice ha raccontato che sul set era attenta a ogni momento, per non sbagliare mai e interpretare la complessità del copione al meglio possibile e, soprattutto, come voleva il regista: "A volte prima che la telecamera girasse correvo da Chris e gli chiedevo 'in quale direzione?', il mio lavoro è stato fatto minuziosamente pezzo per pezzo. Poi quando finalmente ho visto l'intero film è stato strano, quasi come se fosse la prima volta che avevo davanti quella storia. Ho capito tante cose"

Il personaggio di Elizabeth Debicki, Kat, è un ruolo molto importante nel film Tenet e per rendere al meglio la storia ha dovuto lavorare con molta coordinazione con il resto del cast, come i con i suoi colleghi John David Washington e Robert Pattinson, con i quali ha collaborato minuto per minuto. Un lavoro complesso, proprio come il film di Christopher Nolan.