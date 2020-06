Tenet: data di uscita nuovamente posticipata negli USA per il film di Christopher Nolan

La distribuzione di Tenet, l'atteso nuovo film di Christopher Nolan, negli Stati Uniti è stata nuovamente posticipata e la nuova data di uscita è il 12 agosto. Warner Bros ha preso la decisione a causa dell'aumento dei casi di persone positive al Coronavirus che stanno rendendo complicata la riapertura delle sale in totale sicurezza in città come Los Angeles e New York.

Un portavoce di Warner Bros ha dichiarato in un comunicato: "Lo studio si impegna a offrire Tenet agli spettatori nei cinema, sul grande schermo, quando gli esercenti saranno pronti e i responsabili della salute pubblica diranno che è possibile. In questo momento dobbiamo essere flessibili e non stiamo considerando la situazione come una distribuzione tradizionale. Stiamo scegliendo di far debuttare il film a metà settimana per permettere agli spettatori di scoprire il film con i loro tempi e progettiamo di tenerlo in programmazione più a lungo rispetto al solito per sviluppare una strategia davvero diversa, ma di successo".

Per ora non è stato annunciato se Tenet arriverà più tardi rispetto a quanto già annunciato anche a livello internazionale.

La criptica sinossi ufficiale di Tenet anticipa:

"John David Washington è il nuovo Protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, "Tenet". Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione."