Tenet: il film di Christopher Nolan sarà distribuito in Cina, ecco la data

Tenet, il nuovo film diretto da Christopher Nolan, ha ottenuto la distribuzione in Cina e oggi è stata svelata la data prevista per il debutto.

Tenet sarà distribuito in Cina, mercato particolarmente importante a livello degli incassi, e la data di uscita è venerdì 4 settembre.

Il lungometraggio diretto da Christopher Nolan sarà quindi proposto nel mercato asiatico pochi giorni dopo il debutto previsto negli Stati Uniti.

Warner Bros ha inoltre svelato che in Cina, dove aveva incassato nel 2010 circa 60 milioni di dollari, verrà proposto il ritorno nelle sale di Inception il 28 agosto. Tenet, che segna l'atteso ritorno dietro la macchina da presa di Christopher Nolan, debutterà in 70 nazioni, tra cui l'Italia, il 26 agosto, mentre in patria l'arrivo nelle sale è previsto per il 3 settembre.

La criptica sinossi ufficiale di Tenet anticipa:

"John David Washington è il nuovo Protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, "Tenet". Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione."