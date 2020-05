Tenet - Cosa abbiamo intuito dal nuovo trailer condiviso su Fortnite

Sconvolgere sempre e comunque. Evidentemente a Christopher Nolan non bastava architettare film a forma di labirinto, storie cervellotiche e affascinanti che invitano lo spettatore a perdersi nei suoi meandri. No, per il suo Tenet il regista londinese ha deciso di sorprenderci in un modo totalmente nuovo. Come? Lanciando il trailer ufficiale in maniera decisamente insolita e spiazzante.

Stanotte, infatti, il prossimo film di Nolan è stato presentato in anteprima all'interno di Fortnite. Una proiezione evento annunciata a sorpresa sui canali del celebre videogame targato Epic Games. Fortnite non è certo nuovo a dinamiche simili, ma questo party royale dedicato a un film come Tenet è stata una mossa di marketing davvero inaspettata e coraggiosa, considerando soprattutto il target del cinema nolaniano, sicuramente diverso dalla maggior parte dei giocatori che popolano le arene del gioco battle royale.

Presentato in grande stile dal protagonista John David Washington, Il trailer è stato proiettato ogni ora a partire dalle 2:00 di notte, quindi alle 3:00, alle 4:00 e così via. Ed è stato disponibile esclusivamente su Fortnite sino a qualche ora fa, quando è stato pubblicato anche su Youtube e Facebook. Un trailer suggestivo e intrigante, che abbiamo provato ad analizzare tra ipotesi e teorie.