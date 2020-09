Tenet: su CinemaScore il punteggio più basso dai tempi di The Prestige

Tenet ha suscitato reazioni contrastanti ed ha ottenuto una B sul sito di CinemaScore: è il punteggio più basso per un film diretto da Christopher Nolan dai tempi di The Prestige.

Tenet: una sequenza del trailer

Tenet è uscito ormai da oltre una settimana ma non ha ancora smesso di far parlare di sé. In tanti, addetti ai lavori e appassionati di cinema, continuano a confrontarsi sul significato del film, che rappresenta ancora un mistero per molti, ma anche sulla qualità di un'opera la cui uscita è stata anticipata da grandi aspettative che, in parte, non sono state del tutto ripagate. Il film che avrebbe dovuto "salvare il cinema" ha registrato incassi più che positivi al botteghino ma non ha convinto molte persone che, dopo essersi recate in sala, hanno condiviso sui social e sul web il proprio disappunto su ciò che hanno visto sul grande schermo.

Ecco che, quindi, da qui ha preso il via un tam tam sulla rete che ha disinnescato gli entusiasmi di molti, che hanno quindi scelto di non recarsi il cinema, ma hanno anche fatto sì che piattaforme come CinemaScore classificassero il film con una B. Stiamo parlando della società di ricerche di mercato che esamina le audience cinematografiche per valutare le loro esperienze di visualizzazione con dei voti dati da delle lettere, e riporta i risultati e le previsioni di incassi al botteghino in base ai dati. Insomma, secondo CinemaScore, che chiede al pubblico di valutare i film su una scala da F a A+, Tenet ha ricevuto una B.

Certo, non si tratterebbe di un voto così disastroso se non si riferisse ad un film di Christopher Nolan, con tutte le aspettative che ne conseguono. Un risultato in parte prevedibile, considerate le recensioni contrastanti riferite al film con John David Washington e Robert Pattinson. In ogni caso, questo rappresenta il punteggio minimo di Nolan dai tempi di The Prestige, uno dei lavori del regista con l'incasso più modesto ed anche un budget più basso. I punteggi del passato di Nolan sono i seguenti: Insomnia (2002) ha ricevuto una B; Batman Begins (2005) una A; The Prestige (2006) una B; Il Cavaliere Oscuro (2008) una A; Inception (2010) una B+; Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno (2012) una A; Interstellar (2014) una B+; Dunkirk" (2017) una A-.

Ma cosa ha portato le persone a criticare Tenet? Il difetto più gettonato è quello di essere eccessivamente complicato nella sua concezione che combina spionaggio e fantascienza. Ad essere apprezzata, invece, è stata la tecnica utilizzata da Nolan per quanto riguarda i viaggi del tempo, nonché la recitazione dei vari attori presenti nel cast, su tutti Robert Pattinson che ha sorpreso in positivo anche i più scettici.