Tenebre e Ossa: primi 10 minuti della serie Netflix (VIDEO)

Durante un evento in streaming per la presentazione di Tenebre e Ossa, sono stati mostrati i primi dieci minuti della nuova serie Netflix.

L'attesissimo adattamento della serie Tenebre e Ossa di Leigh Bardugo è da oggi disponibile su Netflix, ma già da ieri i superfan hanno potuto vedere un'anteprima dei primi 10 minuti grazie a un evento in streaming con tutto il cast che ha presentato il nuovo show.

Al minuto 43:40 del video, dopo una lunga chiacchierata con attori Jessie Mei Li, Archie Renaux, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young e Ben Barnes e lo showrunner Eric Heisserer, potete vedere i primi dieci minuti di Tenebre e ossa, la serie Netflix tratta dall'omonima serie di libri.

Qui la nostra recensione di Tenebre e ossa; gli otto episodi che compongono la prima stagione sono tratti da Six of Crows. La protagonista, Alina Starkov, è un'orfana che scopre di essere in possesso di un enorme potere e per questo viene scelta per entrare a far parte di un esercito di soldati con poteri magici, conosciuto con il nome Grisha.

I romanzi ambientati nel Grishaverse di Leigh Bardugo hanno venduto più di 2,5 milioni di copie solo nei paesi anglofoni, una serie fantasy che ci porta in mondi spettacolari, con un po' di sano romanticismo.

Tenebre e Ossa è disponibile su Netflix da oggi 23 aprile.