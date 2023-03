Tenebre e ossa: lo spinoff Sei di corvi è in fase di sviluppo

Tenebre e ossa è tornata con gli episodi della seconda stagione su Netflix e la serie sembra destinata ad avere uno spinoff basato su Sei di corvi, il romanzo scritto da Leigh Bardugo.

Il libro, pubblicato nel 2015, sembra sia stato alla base del lavoro compiuto dal team di sceneggiatori guidato da Eric Heisserer.

Il co-showrunner di Tenebre e ossa ha dichiarato a Entertainment Weekly: "Uno dei motivi, se non l'unica ragione, per cui ho avuto il privilegio di lavorare con Daegan Fryklind nella seconda stagione è che ero impegnato con il gruppo di autori di Sei di Corvi. Siamo pronti a lanciarla come storia indipendente. Gli script di otto episodi sono fenomenali e sono realmente orgoglioso del mio team per il lavoro compiuto".

Tenebre e Ossa 2, la recensione: niente di nuovo sul fronte di Ravka

Netflix non ha tuttavia ancora dato il via alla produzione del nuovo tassello del Grishaverse e, secondo le fonti del sito, il progetto sarebbe comunque ancora nelle prime fasi di sviluppo.

Nel caso la piattaforma di streaming approvasse la realizzazione dello show, i protagonisti sarebbero i personaggi di Kaz Brekker, Inej Ghafa, Jesper Fahey, Wylan Van Eck, Nina Zenik, e Matthias Helver.