Temptation Island, Valerio si consola con Ary mentre Sarah crolla tra le lacrime

Nella seconda puntata settimanale di Temptation Island, i riflettori sono tornati su Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, una delle coppie più discusse di questa edizione. Dopo settimane di apparente immobilismo, Valerio sembra essersi finalmente 'svegliato', e il suo atteggiamento nei confronti della single Ary ha acceso un nuovo fuoco nel villaggio e una crisi profonda nel cuore di Sarah.

La confessione choc di Sarah: i tradimenti e le chat con l'ex

Tutto è iniziato con un video-confessione nelle prime puntate che ha scosso profondamente Valerio, la sua fidanzata aveva ammesso di averlo tradito durante la loro relazione. "Le sue mancanze mi hanno fatto soffrire. Mi sono vista con due persone. Una a Roma, l'altra nella mia zona. In posti riservati, in alcuni parcheggi, dove nessuno poteva vederci".

Ma non è finita lì. Sarah aveva anche rivelato di aver mantenuto per circa un anno una corrispondenza segreta con il suo ex, nonostante fosse fidanzata con Valerio: "Mi scrivevo con lui finché non ha smesso di rispondermi". Per lei, quei ragazzi rappresentavano ciò che Valerio non le faceva più provare: "Mi facevano sentire bella, capita, la numero uno". Un duro colpo per Valerio, che ha assistito al video con evidente rabbia e disillusione.

Sarah piange nel capanno

Valerio si avvicina ad Ary: "Non è una ripicca"

Dopo aver incassato la verità sui tradimenti, Ciaffaroni ha deciso di voltare pagina. Ma non in preda alla rabbia, come lui stesso ha voluto chiarire. Si è avvicinato alla single Ary con calma, quasi con lucidità, e le ha confidato: "Non mi manca. Lo dico perché non mi manca, non perché sto male emotivamente. Più vado avanti e più mi si rafforza la mia teoria. Se mi avvicino a te non è per farla ingelosire".

Ary, inizialmente diffidente, ha ammesso di non sentirsi al sicuro con lui, sapendolo ancora fidanzato. Ma le cose sono cambiate in fretta: un bagno notturno in spiaggia, abbracci, sguardi complici, fino a entrare insieme in camera... e poi in bagno, dove le telecamere non possono seguirli.

Sarah crolla Temptation Island: "Dormo con la sua felpa, ma a lui non manco"

Nel capanno, la Esposito ha assistito alle immagini con occhi sbarrati e il cuore a pezzi. "Dormo tutte le sere con la sua felpa che ha ancora il suo profumo, ma lui dice che non gli manco... Vuole farsi una relazione con quella ragazza?", ha detto in lacrime. Inizialmente aveva pensato di chiedere un falò anticipato, poi ha cambiato idea.

Bagno notturno di Ary e Valerio

Ma la delusione resta profonda: "È una conferma. Che altro devo vedere? Due minuti in bagno senza telecamere è una mancanza di rispetto". Nonostante tutto, Sarah cerca di mantenere un minimo di dignità: "Io sto facendo il mio percorso con rispetto. Non ho mai abbracciato Salvo, se mi tocca un piede lo sposto". Ma è evidente che sta crollando.

La frase che ferisce più di tutto: "È la mia ex..."

Le immagini che le vengono mostrate non smettono di colpire. In un nuovo video, Valerio ha un lapsus che la trafigge: parlando con Ary si riferisce a Sarah come "la mia ex... cioè, la mia ragazza". E quando Ary comincia a mettere in discussione la sincerità del giovane - "Alla fine va a finire che quello falso sei tu" - lui prova a rassicurarla: "Se tradisco, è solo quando non provo più niente o quasi".

Per Sarah è la fine. "Ha iniziato una nuova frequentazione, è felice, e io me ne vado a casa da sola. Non sta facendo un percorso per la coppia", dichiara, prima di scoppiare in un altro pianto disperato. "Non voglio farmi del male, non ha mai ammesso le sue mancanze. Ma la cosa che fa più male di tutte è sentire dire che non gli manco".