Temptation Island, tre coppie confermano la rottura: cosa è successo dopo

Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso, Gabriele Govoni e Sara Palumbieri, Danilo D'Angelo e Francesca Coppola hanno raccontato la loro vita dopo il reality, tra nuove frequentazioni, accuse e decisioni ormai definitive.

Il primo speciale di Temptation Island e poi... e poi... ha riportato davanti a Filippo Bisciglia quattro delle coppie protagoniste del reality. Il confronto ha fatto il punto su ciò che è accaduto dopo la fine del programma, confermando per tre coppie una rottura ormai definitiva.

Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso, la rottura è definitiva

La prima coppia ad accomodarsi di fronte a Filippo Bisciglia è stata quella composta da Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso. I due si erano detti addio durante l'ultima puntata del programma: Sabrina si era lasciata andare con il suo tentatore, chiedendogli più volte un bacio, mentre Giovanni aveva deciso di interrompere la relazione.

Una volta tornati a casa, il mestiere di venditore ambulante di Giovanni, tanto criticato da Sabrina durante il programma, ha preso il volo. Nel faccia a faccia di Temptation Island e poi... e poi..., nella prima parte dell'incontro Sabrina ha raccontato come ha vissuto la rottura con Giovanni, tra il dolore e il dispiacere per essere stata completamente ignorata dal suo ex, anche quando gli aveva mandato un messaggio per avvisarlo di aver cambiato numero.

Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi

Molto differente, invece, lo stato d'animo di Giovanni. Per lui la loro storia si è conclusa nel momento in cui Sabrina, già nelle prime puntate di Temptation Island, ha confessato di averlo tradito nel corso della loro relazione.

Sabrina e la chat di Giovanni: il confronto si accende

Nella seconda parte del confronto, Sabrina ha raccontato di essere stata contattata da una ragazza che le avrebbe mostrato una chat nella quale Giovanni le chiedeva di accettare la sua richiesta di amicizia, sostenendo poi di volerle mostrare qualcosa.

Giovanni si è difeso con veemenza, sottolineando come un like o una richiesta di amicizia non significhino necessariamente qualcosa. Un episodio che non può essere paragonato a un tradimento fisico. Giovanni, trovando anche il sostegno di una parte del pubblico che commenta il programma sui social, ha sottolineato come quello di Sabrina sarebbe stato un tentativo di ripulire la propria immagine dopo quanto emerso durante il docu-reality, finendo però per infangare lui.

La discussione si è conclusa con i due che si sono salutati con estrema freddezza, confermando ancora una volta la distanza che ormai li separa.

Gabriele Govoni e Sara Palumbieri, nuove accuse dopo la rottura

La seconda coppia a confermare la rottura è stata quella composta da Gabriele Govoni e Sara Palumbieri, diventati particolarmente conosciuti durante il viggio nei sentimenti anche per la vicenda legata ad alcuni video privati riemersi dal web e pubblicati anni fa su una piattaforma a pagamento.

Nel corso del confronto Gabriele ha confermato di frequentare l'ex tentatrice Giulia, precisando però che non si può ancora parlare di fidanzamento, ma soltanto di una conoscenza. Sara ha invece smentito che tra lei e Lory ci sia una relazione. Il confronto tra i due ex si è quindi chiuso senza alcun riavvicinamento, con entrambi ormai proiettati verso una nuova fase della loro vita.

Sara e Gabriele

Diamante Crispino e Bernadette Cinquegrana, dalle difficoltà al matrimonio

La terza coppia protagonista della serata è stata quella composta da Diamante Crispino e Bernadette Cinquegrana. Nel corso dell'esperienza a Temptation Island, il portiere di calcio aveva chiesto alla sua fidanzata di sposarlo dopo ben 16 anni di fidanzamento.

A differenza delle prime due coppie, per loro il percorso è andato nella direzione opposta. Le prime immagini mostrate durante lo speciale hanno infatti fatto vedere Diamante e Bernadette intenti a preparare il loro matrimonio. La produzione ha inoltre deciso di premiarli per il loro percorso, regalando alla coppia il viaggio di nozze.

Danilo D'Angelo e Francesca Coppola, nessun ritorno di fiamma

L'ultima coppia della serata è stata quella composta da Danilo D'Angelo e Francesca Coppola. Dopo la fine della relazione, lei ha deciso di bloccare il suo ex fidanzato sui social e sul telefono, soprattutto dopo aver scoperto che Danilo avrebbe iniziato a frequentare un'altra ragazza.

Per Danilo, però, questo comportamento rappresenta l'ennesima conferma del fatto che Francesca non sarebbe mai cambiata. L'uomo l'ha descritta ancora una volta come una persona possessiva e ha aggiunto che la notizia di una sua nuova frequentazione sarebbe falsa.

Danilo ha infatti dichiarato di amare ancora Francesca Coppola. Allo stesso tempo, però, ha spiegato che proprio questa possessività non gli permette di considerarla la donna della sua vita. Anche per loro, dunque, il confronto davanti a Filippo Bisciglia si è concluso con un saluto definitivo e senza alcun ritorno di fiamma.