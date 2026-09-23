Temptation Island, Alessandra e Rosario di nuovo in crisi? Gli ultimi segnali social

Dopo il percorso a Temptation Island e il tentativo di ricucire la relazione, nuovi messaggi condivisi da Alessandra Ciociola e Rosario Monetti riaccendono i dubbi sulla coppia

Alessandra Ciociola e Rosario Monetti, è di nuovo rottura? La domanda torna a circolare sui social dopo le ultime pubblicazioni condivise dai due protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. La loro storia d'amore aveva già attraversato diverse difficoltà prima dell'esperienza nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. La partecipazione al programma era stata voluta anche da Alessandra per mettere alla prova una relazione che aveva già conosciuto momenti complicati e tradimenti.

Temptation Island, nuovi segnali di crisi tra Alessandra Ciociola e Rosario Monetti

Durante il percorso a Temptation Island, Rosario Monetti si era avvicinato alla single Giada, una ragazza che conosceva già in precedenza e che, secondo quanto emerso durante il programma, aveva incontrato quando era fidanzato con Alessandra. La situazione aveva portato a un confronto particolarmente acceso tra i protagonisti, fino allo storico falò a tre.

Dopo la fine del programma, però, Alessandra e Rosario avevano provato a ricucire il rapporto. La coppia aveva quindi lasciato aperta la possibilità di una nuova partenza, nonostante le tensioni emerse durante il reality. Ora, a distanza di tempo, alcuni nuovi segnali social hanno riacceso le indiscrezioni su una possibile crisi.

Il primo falò a tre della storia di Temptation Island

Lo sfogo di Rosario Monetti

A far discutere è soprattutto una lunga riflessione pubblicata da Rosario Monetti nelle sue storie Instagram. Il protagonista di Temptation Island ha parlato della scelta di tatuarsi il Joker, spiegando che il personaggio rappresenterebbe in qualche modo il suo modo di essere. Nel suo sfogo, Rosario ha spiegato di aver scelto di tatuarsi il Joker perché il personaggio, a suo dire, rispecchierebbe in qualche modo il suo modo di essere. Ha poi ribadito di non voler vivere alla ricerca del consenso degli altri, rivendicando la scelta di essere se stesso senza lasciarsi condizionare dal giudizio altrui. Un riferimento che, pur non citando direttamente Alessandra, ha attirato l'attenzione di chi segue la vicenda della coppia.

Il messaggio di Alessandra Ciociola

Anche Alessandra Ciociola ha condiviso sui social un contenuto che ha alimentato le ipotesi su una possibile separazione. L'ex protagonista di Temptation Island ha pubblicato un reel accompagnato da un audio incentrato sulla necessità di lasciare andare ciò che pesa, affrontare ciò che arriva, accettare ciò che non si può cambiare e imparare dai propri errori.

Nel messaggio si parla anche della ricerca della serenità e della capacità di andare avanti, mantenendo la propria luce nei momenti più difficili. Parole che molti utenti hanno interpretato come un possibile riferimento alla situazione sentimentale con Rosario. Tuttavia, Alessandra non ha esplicitamente nominato il fidanzato né ha annunciato pubblicamente la fine della relazione.

Alessandra e Rosario si sono lasciati?

Al momento, quindi, non c'è una conferma ufficiale di una nuova rottura tra Alessandra Ciociola e Rosario Monetti. Le ultime pubblicazioni dei due hanno però riacceso l'attenzione sulla coppia e alimentato le ipotesi di chi segue da vicino la loro storia. Dopo il percorso vissuto a Temptation Island e il successivo tentativo di ricostruire il rapporto, resta quindi da capire se i messaggi condivisi sui social siano semplicemente riflessioni personali oppure se nascondano effettivamente un nuovo momento di difficoltà per la coppia.