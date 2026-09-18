Giovanni Grazioso Temptation Island, la risposta ai gossip: “Non devo dare conto a nessuno”

Giovanni Grazioso conferma i flirt avuti dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island e chiarisce di essere stato single, spiegando perché non ritiene di dover dare spiegazioni sulla sua vita privata.

Giovanni Grazioso rompe il silenzio sulle critiche ricevute dopo Temptation Island e conferma alcuni dei gossip circolati nelle ultime settimane sulla sua vita sentimentale. L'ex concorrente, in un video condiviso sui social, ha infatti ammesso di aver frequentato altre ragazze dopo la fine delle registrazioni del reality, precisando però che la relazione con Sabrina Soussi era già terminata.

Giovanni e Sabrina erano entrati insieme nel programma, ma ne sono usciti separati. A spingere Grazioso a chiudere la storia erano stati soprattutto due episodi: la confessione di Sabrina, che nelle prime puntate aveva ammesso di averlo tradito avendo avuto un rapporto fisico con un altro ragazzo, e il suo successivo avvicinamento al tentatore Lory, al quale aveva chiesto più volte un bacio davanti alle telecamere, ricevendo spesso un rifiuto.

Giovanni conferma i flirt dopo il reality

Nel suo lungo intervento, Giovanni ha voluto fare chiarezza soprattutto sulla tempistica. Il 31enne ha spiegato di aver terminato le registrazioni a metà giugno, uscendo dal programma da single, mentre la trasmissione è arrivata in televisione circa un mese dopo.

Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi

"Dal 15 giugno sono uscito dall'isola che, come voi sapete, la mia storia è finita", ha raccontato, ricordando anche la sofferenza vissuta dopo la conclusione di una relazione durata sei anni e mezzo. Grazioso ha quindi confermato di aver scritto ad altre ragazze, di essersi divertito durante alcune serate e di aver avuto anche momenti di intimità, ma ha respinto l'idea di aver mancato di rispetto a qualcuno.

"Ho messaggiato con delle ragazze, mi sono divertito, ho fatto qualche serata, ho avuto anche intimità con delle ragazze, ma a chi ho mancato di rispetto?", ha dichiarato.

Il punto centrale della sua replica è proprio questo: secondo Giovanni, dopo la fine della relazione era libero di vivere nuove frequentazioni senza dover rendere conto della propria vita privata. "Sono un ragazzo di 31 anni, un ragazzo single, non devo dare conto a nessuno, perché devo dare giustificazioni delle mie cose private?", ha ribadito, spiegando anche di voler mantenere riservati i dettagli delle persone frequentate dopo il programma.