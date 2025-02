Temptation Island Spagna sempre più esplicito: Montoya bacia Tadeo, che tradisce Sthefany con la tentatrice

La versione spagnola di Temptation Island continua ad essere più esplicita che mai. Stavolta a dare spettacolo non è stato solo Montoya, ma anche Tadeo, entrato nel programma insieme alla fidanzata Sthefany. Ecco cosa è successo.

Il tradimento di Tadeo: la scena in piscina

Su concessione degli autori, la coppia composta da Tadeo e Sthefany aveva avuto un momento di confronto, in cui si erano presi a male parole a distanza. Poi però, sembravano essersi riappacificati e ognuno è rientrato al villaggio. Però non finisce qui. Nel web infatti, si può vedere un video di Tadeo in piscina con la tentatrice Mayeli: i due sono insieme in piscina, e iniziano a baciarsi. Come se non bastasse, la tentatrice si abbassa, mette la testa sott'acqua e il seguito è facilmente intuibile. Nel frattempo, a Sthefany viene mostrato il filmato: la ragazza va in escandescenza, mentre la conduttrice cerca di calmarla. "Ma che schifo è? - urla - Gli sta facendo qualcosa in piscina!Non voglio sapere niente di questo tizio. È uno schifoso bugiardo, ecco cos'è. Mi fa schifo vedere queste immagini. Avete visto cosa ha fatto lei in piscina?"

Montoya e il bacio con Tadeo

Intanto le anticipazioni della prossima puntata mostrano Tadeo baciarsi con Montoya, il concorrente diventato meme per la famosa corsa a perdifiato. Dopo essersi già vendicato verso la sua fidanzata, il bacio potrebbe essere il secondo capitolo; del resto, proprio le rispettive fidanzate di Montoya e Tadeo avevano fatto lo stesso.

La Isla de las tentaciones continua a tenere alta, altissima, l'asticella del trash; in confronto i reality della tv italiana sembrano programmi per educande, dato che le scene mostrate sono sempre opportunamente tagliate o comunque non così esplicite.