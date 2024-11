Temptation Island: Lino Giuliano e Alessia Pascarella tornano insieme, lui si scusa e le fa una sorpresa

Dopo essersi detti addio durante il falò di confronto nella versione estiva di Temptation Island, Lino Giuliano e Alessia Pascarella hanno deciso di riprovarci, questa volta con un gesto del barbiere partenopeo che ha conquistato il cuore della ragazza. Lino, infatti, ha scelto di chiederle scusa pubblicamente, sorprendendola durante un concerto.

La sorpresa durante il concerto

Nel video condiviso sui social, Lino porta Alessia sul palco durante l'esibizione di un cantante. Il barbiere partenopeo, le regala un grande mazzo di rose rosse con un messaggio speciale: la scritta "Love" e una 'stella', simbolo del loro amore. Alessia, ha deciso di perdonarlo e di riprendere il loro cammino sentimentale, questa volta i due hanno lasciato il palco insieme, un contrasto netto rispetto a quanto accaduto all'Is Morus Relais, dove i due abbandonarono il resort da single.

Il percorso a Temptation Island

La loro esperienza nel docu-reality era stata segnata da momenti di grande tensione. Nella quarta puntata, Alessia aveva richiesto il falò di confronto dopo aver visto atteggiamenti troppo intimi tra Lino e la tentatrice Maika. Durante il faccia a faccia, Alessia non aveva trattenuto la rabbia, esplodendo contro il fidanzato.

Lino con la tentatrice Maika

"Fai schifo, sei una mer.a. Questo individuo è colui che diceva che io ero troppo gelosa e psicopatica. Ora è venuto fuori il vero Lino. Le mancanze? Ma di cosa parli. Un giorno sì e un giorno no fai le porcate. Come uomo non hai niente. Volevi fare la vacanza? Te ne andavi a Ibiza", aveva detto Alessia.

Lino, dal canto suo, aveva accusato Alessia di non essere in grado di offrirgli gli stimoli di cui sentiva il bisogno:"Non vedo l'ora che te ne vai. Non voglio nemmeno guardarti", le aveva detto. Il giorno dopo, Alessia aveva negato al ragazzo una seconda possibilità, lasciando il reality da single.

La nuova possibilità

Nonostante i rancori accumulati durante il programma, Lino non si è arreso. Dopo le polemiche per la sua mancata partecipazione al Grande Fratello, da cui è stato squalificato ancor prima di entrare nella Casa, il barbiere ha deciso di riconquistare Alessia con un gesto eclatante. Ora i due sembrano pronti a riprendere il loro viaggio nei sentimenti, lasciando alle spalle le incomprensioni vissute a Temptation Island.