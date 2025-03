Temptation Island torna su Canale 5: ecco il primo spot della nuova edizione

La nuova stagione del reality più atteso dell'estate è ufficialmente in preparazione. Canale 5 ha lanciato il primo spot e aperto i casting, ma resta il dubbio su una possibile doppia edizione come lo scorso anno.

La macchina organizzativa di Temptation Island si rimette in moto. Dopo l'annuncio dell'apertura dei casting, Canale 5 ha iniziato a trasmettere il primo spot promozionale della nuova edizione del celebre reality, segno che i preparativi sono già in corso. Non bisognerà attendere troppo per tornare a vedere uno dei programmi Mediaset più seguiti - e anche uno dei più chiacchierati. Ma tornerà solo in estate o raddoppierà anche in autunno come lo scorso anno?

Quando torna Temptation Island: partiti i casting

Temptation Island

L'attesa per il ritorno di Temptation Island cresce tra i fan del programma, che nelle ultime stagioni ha riscosso un enorme successo di pubblico e social. Lo spot in rotazione su Canale 5 annuncia l'apertura dei casting, ma senza fornire una data precisa per la messa in onda. Il messaggio rimane sul vago con un generico prossimamente, ma è ormai chiaro che il reality tornerà a movimentare l'estate televisiva di Mediaset.

Doppia edizione? Il futuro del reality su Canale 5

Filippo Bisciglia

Il format condotto da Filippo Bisciglia ha registrato ascolti da record, al punto che Mediaset ha sperimentato una seconda edizione autunnale a pochi mesi di distanza dalla classica versione estiva. Una strategia che ha funzionato ma che potrebbe rischiare di saturare il pubblico. Non è ancora chiaro, quindi, se Temptation Island tornerà anche quest'anno con un doppio appuntamento, il dibattito è ancora aperto. Soprattutto considerando l'importanza strategica del programma per la rete e l'interesse crescente del pubblico.

Lo scorso anno il reality ha ottenuto numeri così alti da mettere in difficoltà persino la Rai, che ha deciso di rimandare gli episodi di Noos - L'avventura della conoscenza di Alberto Angela per evitare la concorrenza diretta con il programma di Canale 5.

Il caso Montoya e il successo internazionale del format

Nel frattempo, la versione spagnola del reality (La Isla de las Tentaciones) sta facendo parlare di sé a livello globale. In particolare il caso di Montoya, concorrente che ha reagito furiosamente alla visione del tradimento della sua compagna, ha scatenato un'ondata di commenti e meme sui social rendendo virale il format anche al di fuori della Spagna.

È evidente quindi che Temptation Island è diventato un fenomeno non solo italiano ma internazionale, capace di accendere il dibattito e di appassionare milioni di spettatori. Non resta che attendere l'annuncio ufficiale della data di partenza per la nuova edizione su Canale 5.