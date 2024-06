Temptation Island 2024, Tony confessa: "Il mio Mister Hide spesso prende il sopravvento su di me"

Nella prima puntata di Temptation Island 2024, Jenny Guardiano ha ricevuto il suo primo video nel pinnettu, mettendo subito alla prova la sua fiducia nel fidanzato Tony Renda. Insieme da cinque anni, la coppia ha deciso di partecipare al programma per via dei dubbi di lei sulla fedeltà del suo ragazzo, di professione DJ. Le restrizioni impostele, come il divieto di uscire in discoteca con le amiche o indossare certi abiti, hanno alimentato i dissapori nella coppia.

Confessioni scioccanti: La doppia vita di Tony

Quando i due si sono presentati al pubblico del docu-reality, hanno subito chiarito la dinamica della loro relazione. "Sono Jenny, ho 26 anni e vivo a Catania," ha detto la ragazza. "Sono fidanzata con Tony da cinque anni. Ho scritto a Temptation Island perché lui non mi consente di vivere la mia vita. Fa il DJ ed è sempre in giro, circondato da ragazze. Per farvi capire chi è lui, quando ci siamo conosciuti, tre ragazze avevano le chiavi di casa sua."

Il fidanzato ha prontamente replicato ridendo: "Così mi fai sembrare un mostro, ero una persona buona ai tempi." Jenny, ridendo a sua volta, ha aggiunto: "Sei uno stron.o. Un giorno mi contatta una ragazza e mi manda le foto delle loro conversazioni, lui le aveva scritto: 'Che bel culetto'."

Durante una delle confessioni nel villaggio dei sentimenti, Tony ha rivelato un lato nascosto della sua vita che ha lasciato Jenny senza parole. "Avevo una doppia vita fino a qualche anno fa. Lei non conosce il mio mister Hyde, lo immagina, ma non lo sa. Penso di saperlo gestire, fino ad ora non ho avuto problemi".

Jenny e Tony durante la presentazione

"Quando Jenny non c'è, mister Hyde prende il sopravvento" ha continuato a rivelare il catanese "Vado nei locali, suono, se lei è con me non sono me stesso. Quando non c'è ho un approccio diverso alle ragazze, sembra che ci provi. Lascio il dubbio, sondo il terreno per capire quante possibilità ho." Qui trovate un nostro approfondimento su Temptation Island.

Le sue parole hanno colpito duramente Jenny, che ha reagito con incredulità e rabbia: "Ma sta scherzando? Che problemi ha? Ma è scemo? Se me lo diceva prima, mi preparavo. Ora lo sanno tutti, lui ha due personalità, quindi più donne. Non pensavo fosse così cretino, è venuto qua per lasciarmi?".

Poco dopo, la ragazza e la sua compagna d'avventura, Alessia, hanno ricevuto un altro video che ha messo ulteriormente alla prova la loro pazienza. I loro fidanzati, Tony e Lino, sono stati ripresi mentre giocavano a pallavolo con le single facendo allusioni e commenti sui fisici delle ragazze. "Stanno facendo gli scemi, qua non duro neanche un giorno," ha commentato Alessia prima di scoppiare a piangere.