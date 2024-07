Temptation Island 2024: la tentatrice di Raul svela: Nicolò Zaniolo “Continua a chiamarmi, ma è fidanzato”

Nell'ultima puntata di Temptation Island 2024, Martina De Ioannon ha assistito a un evento imprevisto: il suo fidanzato Raul Dumitras è stato visto flirtare e scambiarsi baci sulla guancia con una tentatrice che fino ad allora era passata inosservata. Gli spettatori hanno poi scoperto che si tratta di Siriana Schifi, una figura già nota alle cronache rosa per essere stata paparazzata in passato con Nicolò Zaniolo, all'epoca calciatore della Roma.

Il passato di Nicolò Zaniolo e Siriana Schifi

La tentatrice e il calciatore, che dalla prossima stagione tornerà a giocare in Champions League con la maglia dell'Atalanta, sono stati fotografati insieme su uno yacht dai paparazzi del settimanale Chi. Le immagini, subito diffuse sul web, avevano suscitato grande clamore, per poi svanire rapidamente dalle prime pagine, senza ulteriori sviluppi.

Siriana Schifi, protagonista del docu-reality, ha recentemente rilasciato un'intervista a Fanpage, in cui ha svelato dettagli inediti sulla sua relazione con Zaniolo. Dopo averla vista in televisione a Temptation Island, il calciatore avrebbe ricominciato a contattarla in modo insistente. "Da quando mi ha visto a Temptation Island sta uscendo fuori di testa. Continua a chiamarmi, ma lui è fidanzato. Non posso più rispondergli perché è fidanzato, poi merito di avere molte attenzioni da un uomo", ha dichiarato Siriana.

Siriana Schifi e Raul Dumitras

Siriana ha raccontato di come la loro relazione non sia mai andata oltre il bacio, nonostante il crescente interesse di Zaniolo. "Siamo andati insieme a Ponza, lui è venuto a Rieti. Mi parlò del figlio Tommaso, eravamo tranquilli". La tentatrice ha spiegato di aver chiuso lei la relazione quando Zaniolo si è trasferito all'estero, prima in Turchia e poi in Inghilterra. "Quando è tornato con Sara Scaperrotta, sono stata contenta per lui, pensai 'è tornato dove stava bene'".

Ora, con il nome di Siriana associato a Temptation Island, Zaniolo ha ripreso a chiamarla, lasciando l'imprenditrice, che dirige tre case di riposo a Rieti, perplessa. "Mi dice 'Lo so che sei con Raul'. Sono scioccata dal genere maschile", ha spiegato Siriana, che sta cercando di allontanarlo, pur sapendo che potrebbe essere una battaglia persa. "Con lui è una guerra persa", ha concluso amareggiata.