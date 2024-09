Temptation Island stasera su Canale 5: coppie, tentatori, tentatrici e le anticipazioni del 10 settembre

A pochi mesi di distanza dalla fine della versione estiva torna, stasera 10 settembre in prima serata, Temptation Island che quest'anno raddoppia con un'inedita stagione autunnale del viaggio nei sentimenti di Canale 5. Sono sette le coppie che sotto la guida di Filippo Bisciglia hanno deciso di mettersi in gioco promettendo di resistere al fascino dei 13 tentatori e delle 13 single che affollano i rispettivi villaggi. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla seconda edizione del 2024 del programma di Maria De Filippi.

Le sette coppie di Temptation Island

Diandra e Valerio

Diandra, 37 anni, veterinaria e imprenditrice, è fidanzata con Valerio, 44 anni, impiegato, e convivono a Roma. Valerio le ha chiesto di trasferirsi a Brindisi, lasciando le sue attività a Roma. Valerio crede che la felicità stia nelle piccole gioie quotidiane, mentre Diandra è scettica su questa visione. Valerio teme che il lavoro di Diandra stia ostacolando il loro amore. Partecipano al docu-reality per capire se possono trovare un equilibrio o se è meglio separarsi.

Titty e Antonio

Antonio, 27 anni, impiegato, convive da un anno con Titty, 24 anni, parrucchiera. Scrive a Temptation Island perché la gelosia di Titty è diventata insostenibile, limitando le sue uscite solo alla sua compagnia o al vicino di casa di cui Titty si fida. Lei partecipa al programma perché non riesce a fidarsi di Antonio dopo aver scoperto un suo tradimento all'inizio della relazione.

Nonostante il tatuaggio del volto della fidanzata e la romantica proposta di matrimonio a Parigi sotto la Torre Eiffel nel 2024, le insicurezze della ragazza continuano a minare il loro rapporto. Il programma rappresenta la loro ultima chance per capire se possono superare il passato e costruire un futuro insieme.

Mirco e Giulia

Giulia, 30 anni, gestisce un e-commerce di gioielli e convive da tre anni con Mirco, 31 anni, agente di commercio. Dopo nove anni di relazione, Giulia non è più sicura dell'amore di Mirco, a causa di litigi frequenti e decisioni del fidanzato che l'hanno spesso costretta ad allontanarsi da casa. Giulia vede Temptation Island come un'opportunità per riflettere sul futuro della loro relazione. Mirco partecipa per chiarire se continuare a costruire insieme o se è meglio terminare un rapporto che sembra aver perso la sua solidità.

Anna e Alfred

Anna, 27 anni, laureata in psicologia, è fidanzata da un anno e nove mesi con Alfred, 25 anni, operaio. Vivono a Perugia ma non convivono. Lei partecipa al viaggio dei sentimenti perché, nonostante ami Alfred, è delusa dal fatto che lui non ricambi i suoi sforzi e ha scoperto un suo tradimento. Alfred accetta di partecipare per affrontare la mancanza di fiducia di Anna e i continui litigi causati dalla sua infedeltà. Il programma rappresenta per entrambi un'opportunità per capire se il loro amore può superare queste difficoltà.

Fabio e Sara

Sara, 22 anni, ballerina e barista di Ravenna, è fidanzata da un anno con Fabio, 35 anni, che vive a Catanzaro e gestisce un e-commerce di abbigliamento. La loro relazione è iniziata sei mesi prima di ufficializzarla. Lei partecipa al programma di Canale 5 perché sente di portare da sola il peso della loro relazione e vuole capire se il loro amore valga la pena di essere salvato o se sia meglio chiudere la storia.

Alfonso e Federica

Federica, 20 anni, estetista, convive da quasi un anno con Alfonso, 25 anni, direttore di un locale. Scrive alla redazione perché si sente soffocata dalla sua gelosia e ha rinunciato a molte cose per lui. L'episodio più significativo è stato quando Alfonso si è presentato in albergo durante un corso a Roma, non fidandosi di lei. Federica spera che il programma le permetta di riflettere sulla sua relazione. Alfonso, deluso dall'episodio di Roma e convinto di avere ragione nel suo comportamento, partecipa per capire se può fidarsi di Federica e se il loro rapporto può superare le difficoltà.

Tentatori e tentatrici

Anche quest'anno sono 26 i single che sono sbarcati all'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula per affollare il villaggio dei fidanzati e delle fidanzate e testare la fedeltà delle sette coppie che partecipano al programma. Le tredici tentatrici sono: Alessia, Camilla, Jasmine, Julia, Ludovica, Michelle, Raffaella, Roberta, Saretta, Silvy, Silvia, Sofia, Valery . I tredici single sono: Alessandro, Alex, Anto, Bruno, Daniel, Daniele, Edoardo, Francesco, Giovanni, John, Stefano, Valentino, Yousif