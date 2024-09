Temptation Island, le tredici tentatrici che vedremo da domani 10 settembre: ecco chi sono

Julia , 27 anni. Originaria di Enna, vive in provincia di Cuneo da cica 8 anni dove svolge la professione di broker nel settore auto. Pratica bodybuilding facendo gare di "fit model" e "bikini". E' una grande appassionata di rettili.

Michelle , 20 anni della provincia di Lodi. Fa l'estetista e in futuro vorrebbe aprire un suo centro. Ama passare il tempo libero con i suoi fratelli. Pratica pole dance.

Silvy , 20 anni, nata a Roma. È figlia unica e vive con i suoi genitori. Studia all'università e vorrebbe specializzarsi in psicologia clinica. Da piccola ha praticato ginnastica artistica a livello agonistico.

Alessia , 25 anni vive in provincia di Fermo con la mamma e la sorella. Ama andare in palestra e al mare.

Valery Coda , 24 anni nata a Torino, e' laureata in Design e attualmente è un'imprenditrice e stilista. È molto legata alla sua famiglia. Studia pianoforte. Le piace dipingere e lavorare la ceramica. INSTAGRAM @valery_coda

Camilla , 29 anni nata a Firenze. Ama la natura, gli animali, allenarsi e camminare nelle campagne. Ha fatto danza classica per tanti anni.

Raffaella , 25 anni pugliese ( provincia di Brindisi). Ha una laurea triennale in lingue e una specialistica in lettere. Ama ballare le danze caraibiche. È molto legata alla sua famiglia e ai suoi animali, ha 2 cani e 15 gatti.

Ludovica , 21 anni nata a Caserta, studia giurisprudenza e vorrebbe diventare avvocato come suo padre. È molto legata alla sua famiglia, in particolare alla sorella più piccola. Le piace dipingere e guardare le commedie romantiche.

Saretta , 23 anni nata a Perugia, lavora in un'azienda di abbigliamento. Va in palestra, ama gli animali soprattutto i gatti.

Silvia , 35 anni cagliaritana, vive a Roma da circa tre anni. È architetto. Ama l'arte in ogni sua forma, il trekking, andare in moto e cantare.

Roberta, 39 anni nata a Sanremo, si è una laureata in Lettere e Filosofia con il sogno di insegnare italiano in Francia, Poi...ha preso una seconda laurea in podologia e svolge la professione di podologa. Ama gli sport e viaggiare.