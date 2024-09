Temptation Island, i tredici tentatori, non tutti sconosciuti, della nuova stagione

Domani 10 settembre prende il via l'edizione autunnale di Temptation Island, dopo il successo delle puntate estive trasmesse lo scorso luglio sempre su Canale 5. Le registrazioni all'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula sono ormai concluse e i giochi sono fatti, presto conosceremo il destino delle sette coppie che hanno deciso di partecipare al docu-reality. Oggi, grazie alle anticipazioni di Tv Blog, è finalmente il momento di scoprire chi sono i tentatori che daranno vita al programma mettendo alla prova la fedeltà delle fidanzate.

I tentatori di Temptation Island

Giovanni De Rosa , 28 anni di Napoli. Da 3 anni vive a Gran Canaria dove gestisce un autonoleggio. Appassionato di motori e di nautica.

John Zunda , 30 anni di Reggio Emilia. E' impiegato in un'azienda specializzata nell'assicurazione del credito. Vive con la nonna alla quale è molto legato. Gioca a pallanuoto a livello agonistico.

Yousif Elshafie , 33 anni di Roma. Abita con suo fratello gemello e un fratello più piccolo, insieme hanno un ristorante nel quale lui è sia chef sia barman. Nel tempo libero pratica calcio, va in palestra ed è appassionato di fotografia.

Alessandro , 42 anni di Napoli, vive a Milano da più di 20 anni. È laureato in scienze motorie e lavora come personal trainer. Ha vissuto per 9 anni a Shangai e ha girato tutto il sud est asiatico. Nel tempo libero ama cucinare per gli altri, andare in bici e fare boxe.

Daniel , 27 anni, viene dalla provincia di Imperia. Ha un'impresa edile di famiglia a Montecarlo. È appassionato del mondo finanziario, ama viaggiare e pratica molto sport.

Alex Sartirana , 33 anni di Milano. Si occupa dell'amministrazione della carrozzeria di famiglia. Non ama usare i social. È un ragazzo sportivo: ha praticato pugilato, nuoto agonistico, calcio, sci e pallavolo.

Valentino Leonardi , 31 anni della provincia di Brescia. È un impiegato tecnico ma anche personal trainer. A 9 anni ha iniziato a giocare a calcio come portiere fino ad arrivare alla serie A. Pratica tutti gli sport: calcio, beach volley, rugby, pallavolo, basket, snorkeling, windsurf.

Anto Anastasi , 32 anni, siciliano. Store manager in un negozio di abbigliamento. È stato una promessa del calcio e ha giocato nelle giovanili dell'Inter. Ha studiato farmacia all'università.

Bruno Topolini , 32 anni della provincia di Reggio Emilia. Ha 4 agenzie immobiliari insieme a 2 soci. È appassionato di cinema e di sport, va in palestra, gioca a calcio e si prepara atleticamente nel triathlon.

Edoardo Gullino , 24 anni della provincia di Cuneo. Fa il giardiniere nell'azienda di famiglia. Ama allenarsi e praticare sport estremi: dal motocross all'arrampicata, dal downhill allo snowboard.

Stefano Tediosi , 32 anni di Milano. Fa il barista. Nel tempo libero ama viaggiare e fare escursioni.

Francesco Fulloni , 23 anni della provincia di Verona. Vive a Milano con la sorella di 21 anni. E' un store account manager per un'azienda di dolciumi. Ha la passione per il golf e vorrebbe prendere il patentino da istruttore. Suona il pianoforte da 5 anni come autodidatta.

Daniele Capuana, 38 anni della provincia di Pisa. È preparatore atletico di una squadra di calcio in prima categoria. Si sta laureando in scienze motorie e nel tempo libero fa crossfit. Ex corteggiatore di Ida Platano a Uomini e donne

Michelle e Millie sono una delle sette coppie che partecipano al programma

Questi sono i tentatori pronti a entrare in gioco e testare le relazioni delle coppie in gara interagendo con le sette fidanzate: Anna, Diandra, Federica, Giulia, Millie, Sara, Titty. Saranno loro a creare nuove dinamiche e, chissà, a far emergere lati nascosti delle relazioni più solide e magari farsi notare per entrare nella Casa del Grande Fratello come hanno fatto altri loro colleghi in precedenza.