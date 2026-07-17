Temptation Island, Soraya e Cristian avvistati insieme: le ultime indiscrezioni

Soraya Sabetta e Cristian Mascolino sono tra i protagonisti dell'attuale edizione di Temptation Island, il docu-reality in onda su Canale 5. Se fino a pochi giorni fa le indiscrezioni parlavano di una separazione e di nuove frequentazioni, nelle ultime ore una segnalazione potrebbe cambiare il quadro. Ecco cosa è emerso e perché il destino della coppia è ancora tutto da scrivere.

La coppia è stata senza dubbio una delle più discusse di questa edizione. Soraya è finita spesso al centro delle critiche sui social per alcuni atteggiamenti ritenuti eccessivi, tra ostentazione della propria ricchezza e dichiarazioni considerate fuori luogo. Cristian, invece, ha conquistato gran parte del pubblico con i suoi commenti sarcastici e il modo in cui ha reagito ai filmati mostrati nel capanno, diventando per molti utenti uno dei protagonisti più apprezzati.

Le indiscrezioni sul dopo programma e la segnalazione che cambia tutto

Nelle ultime settimane sono circolate numerose indiscrezioni sul futuro della coppia. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, Soraya avrebbe continuato a frequentare il tentatore Dimitri dopo la fine delle registrazioni. Parallelamente, anche Cristian sarebbe stato visto vicino alla tentatrice Flavia Punzo, con la quale avrebbe iniziato una conoscenza terminato il programma.

Cristian della quarta coppia di Temptation Island

Si tratta però di ricostruzioni mai confermate dai diretti interessati e che, proprio nelle ultime ore, potrebbero essere state messe in discussione da una nuova segnalazione.

A riaccendere il gossip ci ha pensato Deianira Marzano, che ha condiviso il messaggio ricevuto da una follower. Nella segnalazione si legge: "Oggi ho incontrato Soraya e Cristian in macchina insieme, quindi sono usciti insieme o si sono ritrovati."

Una testimonianza che, se confermata, aprirebbe scenari del tutto diversi rispetto alle indiscrezioni circolate finora. Non si esclude, infatti, che i due abbiano deciso di concedersi una nuova possibilità o che gli eventuali avvicinamenti ad altri protagonisti siano durati solo per un breve periodo dopo la fine delle registrazioni.