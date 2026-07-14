Temptation Island, pagelle del 13 luglio: Rosario fa la fine dei bott'a muro, Cristian prossimo tronista (8)

Alla quarta puntata di stagione, Temptation Island registra già due storie finite e una coppia fantasma. Non male per un'edizione che ha il compito di non far rimpiangere i momenti epici della precedente.

Battete un colpo se anche voi portate ancora nel cuore i due avvocati pugliesi, Lucia Ilardo e Rosario, Simone il terrapiattista, Antonio e Valentina sotto il gazebo in tribuna Posillipo. Coppie con qualche anno in più delle attuali, certamente con problemi più grandi.

Nell'edizione 2026 invece, diciamolo pure, le dinamiche paiono un po' annacquate perchè, con concorrenti perfino più superficiali del solito, pure il gioco delle corna è troppo semplice e scontato.

E allora cosa trattiene ogni settimana davanti allo schermo circa 4 milioni di telespettatori (ieri per la precisione sono stati 3.752.000, per il 30.3% di share)? Oltre a un palinsesto estivo da lacrime (considerata pure l'assenza dei Mondiali di calcio), è anche lui, sempre impeccabile nei suoi completi leggeri da serata in spiaggia.

Filippo Bisciglia, che ormai odia tutti - voto: 9

Filippo Bisciglia

Avrebbe preso per le orecchie Rosario a veder tremare Alessandra durante quel primo falò andato a vuoto, e l'ha quasi fatto per il secondo, che infatti ha colto nel segno. Si è concesso la libertà del primo confronto a tre teste nella storia dello show e, in perfetto stile "Gianni e Tina al Trono Over", ha preteso di leggere pure le barbosissime chat tra la tentatrice Giada e il fidanzato arrampicatore di specchi.

Il momento preferito della serata è stato però senza dubbio l'allontanamento di Francesca dal quel primo falò. Fatto, si dirà, per gentilezza e per darle l'opportunità di calmarsi. Spinta via tra le braccia di Alessandra, pensiamo noi, perchè Bisciglia non aveva più la minima intenzione di sentire i singhiozzi sprecati per Danilo, uno che usa Chat GPT per sviare i sospetti (fondatissimi) della compagna.

Perchè puoi anche aver condotto 14 edizioni di Temptation, ma quando nei concorrenti viene a mancare anche il livello minimo di amor proprio, quello che sfiora la dignità, è difficile rimanere empatici.

Cristian, il cinico "cornuto" - voto: 8

Maria De Filippi ha il suo nuovo tronista, e speriamo che almeno lei riesca a trovargli una fidanzata all'altezza. Perchè bisogna essere onesti: a vederli separati nel villaggio, si fatica a capire cosa possa averlo unito a Soraya nei quasi due anni che hanno trascorso da fidanzati.

Infatti lui la guarda dal capanno nel primo "litigio di coppia" con il tentatore Dimitri e il problema è che la riconosce pure troppo in quegli atteggiamenti da "stupida, stupida, stupida" (parole sue).

Cristian invece sciocco e leggero non è, e quindi trova il modo migliore per rispondere alle "birichinate" di Soraya chiedendo un falò di confronto anticipato "anche solo per rovinarle il gioco".

Lei, non avendo la minima intenzione di lasciare la Calabria e Dimitri, naturalmente non si presenta, confermando quello che ormai pensiamo da tre puntate, aggiungendoci pure delle lacrime completamente a caso.

Nel falò a tre dovevano essere fuochi d'artificio... - voto: bott'a muro

Apsettavamo i tradimenti, le prove, le corna quelle vere. Abbiamo avuto la ricostruzione confusa di un incontro avvenuto per caso un anno fa, la conferma che Rosario dice un sacco di bugie (non solo ad Alessandra o alla fidanzata di turno) per fare il gradasso, e che gli autori mefistofelici sanno scegliere e istruire bene le tentatrici.

Questo primo falò a tre della storia è stato insomma parecchio deludente, e da spettatori informati non ci consola neppure il fatto che Alessandra si sia finalmente liberata di questo sciupafemmine di cartone. I gossip infatti corrono veloci e ci informano già che, quasi certamente, i due torneranno mano nella mano nella puntata finale. Speriamo che almeno Bisciglia vendichi tutte queste speranze deluse.

Andrea impazzisce per le ragazze sciocche - voto: 2

Iris De Lorenzis

D'altronde è molto più facile comprendere ciò che ci somiglia.

Iris, la sua fidanzata, potrebbe averci inconsciamente rivelato l'esistenza di penali salatissime da pagare in caso di abbandono volontario del villaggio: solo così possiamo spiegarci il fatto che abbia retto ai video dal capanno. Oltre che a 3 anni insieme ad Andrea.

Lui non ci pensa due volte prima di spiattellare davanti a 4 milioni di spettatori i dettagli dei tradimenti, della vita intima e di quella quotidiana, rimediando per sè la figura barbina che merita, ma facendo sprofondare anche lei per la vergogna. Proprio Iris, che, al contrario di tutte le altre, ha pure dignitosamente evitato qualunque lacrima per uno che "fa il porco" (parole sue).

Sabrina mette Giovanni "sotto e sopra" - voto: 2

Giovanni Grazioso

Prenderemo in prestito da Cristian quell'epiteto usato per Soraya pure per definire Sabrina, la fidanzata 23enne di quel cuore di panna che è Giovanni.

Lui non sarà l'uomo più proattivo del mondo e neppure di tutta la provincia di Catania, avrà pure scoperto da poco che l'albero di plastica non va annaffiato, ma certo neppure lei ha ben chiaro in mente quale sia il "mestiere" del tentatore. Così Lorenzo, dopo averla cotta a puntino, e aver fatto crollare le ben poche difese messe a protezione del legame col fidanzato cervo, la lascia tutta sola sulla spiaggia. Lei naturalmente scoppia in lacrime.

Dall'altro lato del villaggio invece il buon Giovanni "ammorba" pure l'unica single che ormai lo ascolta con i racconti sull'immeritevole Sabrina. Poi sotto le stelle, con i compagni d'avventura, si lascia andare a una lunga e amara riflessione sulla fine di una storia durata, incredibilmente, 6 anni.

Abituato ormai a cose ben peggiori dei balletti sexy di lei davanti ai tentatori ululanti, lui si sorbisce altre due clip nel capanno. Ma quando è troppo è troppo, e le mani dell'adone Lorenzo finiscono dove non avrebbero mai dovuto osare: al capolinea della pazienza del buon Giovanni.

Che infatti lancia a chi sta dietro le quinte un avvertimento ("che non è una minaccia"): falò immediato o "metto tutto sotto e sopra".