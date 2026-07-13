Temptation Island, Cristian si avvicina a Flavia Punzo: chi è la tentatrice del villaggio

Flavia Punzo è la single che avrebbe conquistato l'interesse di Cristian nel villaggio dei fidanzati di Temptation Island. La giovane campana, studentessa e aspirante nutrizionista, è al centro delle nuove anticipazioni.

A Temptation Island arriva un nuovo colpo di scena nel percorso di Cristian Mascolino e Soraya Sabetta. Dopo che abbiamo visto Soraya avvicinarsi al single Dimitri, mettendo in difficoltà il fidanzato, gli equilibri nel villaggio sembrano cambiare. Ora, infatti, sarà lei a dover fare i conti con un inaspettato cambio di rotta: Cristian sembra aver trovato una nuova complicità con la tentatrice Flavia Punzo. Ma chi è la ragazza che ha attirato la sua attenzione?

Per gran parte del viaggio nei sentimenti, Soraya ha rimproverato Cristian di non reagire. Mentre lei si è lasciata andare a un crescente legame con il tentatore Dimitri, arrivando persino ad ammettere di non essere più sicura dei suoi sentimenti, lui ha incassato in silenzio i video mostrati da Filippo Bisciglia, senza cercare particolari avvicinamenti con le single del villaggio.

Proprio questa sua apparente passività aveva convinto Soraya che Cristian non fosse disposto a mettersi davvero in gioco. Ma la quarta puntata, in onda questa sera su Canale 5, cambierà completamente gli equilibri.

Le anticipazioni mostrano Soraya profondamente scossa per un nuovo filmato del fidanzato. Dopo essersi confidata con le altre ragazze, pronunciando la frase "È scoppiato tutto insieme", la giovane si alzerà dirigendosi verso la porta del villaggio delle fidanzate, lasciando intendere di voler chiedere un falò di confronto anticipato.

Flavia Punzo

A provocare la sua reazione sarebbe l'inaspettato avvicinamento di Cristian a una delle tentatrici del programma. Una svolta che sorprende soprattutto perché arriva dopo giorni in cui era stato lui a soffrire osservando la crescente intesa tra Soraya e il single Dimitri.

Chi è Flavia Punzo, la tentatrice che ha attirato Cristian a Temptation Island

La ragazza che avrebbe attirato l'attenzione di Cristian si chiama Flavia Punzo. Ha 23 anni, è originaria della Campania e fa parte del gruppo delle tentatrici di questa edizione di Temptation Island. Attualmente sta studiando per diventare nutrizionista e sui social, dove il suo profilo per ora è privato, conta già migliaia di follower, destinati probabilmente ad aumentare grazie alla partecipazione al reality di Canale 5.

Secondo le indiscrezioni di Lorenzo Pugnaloni, tra Flavia e Cristian nascerà un'intesa sempre più evidente nel corso delle prossime puntate, tanto che il loro rapporto potrebbe proseguire anche dopo la fine dell'esperienza nel programma.

Intanto, stasera sarà proprio Soraya a fare i conti con un ribaltamento inatteso della situazione: dopo aver criticato Cristian per non essersi mai esposto e aver vissuto in prima persona un forte avvicinamento con Dimitri, sarà lei a trovarsi davanti alle immagini del fidanzato sempre più vicino a un'altra ragazza. Un colpo che potrebbe cambiare definitivamente il destino della coppia.