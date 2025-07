Temptation Island, Sonia lascia Simone dopo il bacio con la single: “Mi fai schifo, sei piccolo così”

Il secondo appuntamento settimanale con Temptation Island si è aperto con uno dei momenti più attesi di questa edizione: il falò di confronto tra Sonia Barrile e Simone Margagliotti. Dopo giornate segnate da forti emozioni, tradimenti e confessioni, la resa dei conti tra i due fidanzati è andata in scena con una carica emotiva altissima. La decisione di chiedere il confronto era arrivata da Sonia mercoledì sera, profondamente delusa dal comportamento del fidanzato.

Il falò di confronto: Sonia arriva con tutte le intenzioni di chiudere

Simone, infatti, si era spinto oltre ogni limite: si era chiuso in bagno con la single Rebecca Ruffinengo e lì si era lasciato andare a un bacio, lontano dalle telecamere ma non dal microfono, che ha registrato ogni dettaglio. Nonostante ciò, il personal trainer aveva poi dichiarato di aver capito di amare ancora Sonia, descrivendola come "una donna che in sei anni non ha sbagliato una virgola".

I video incriminati: fantasie concretizzate e il bacio con Rebecca

Ma quando Sonia arriva sulla spiaggia, non ha nessuna intenzione di lasciarsi incantare dalle parole. Rivolta a Filippo Bisciglia, chiede subito che vengano mostrati a Simone tutti i video che lei ha visto durante i giorni nel villaggio: le sue confessioni sulle fantasie concretizzate, i momenti di intimità con Rebecca e, soprattutto, il bacio in bagno.

Sonia e Simone al falò

"Non ti vergogni quando ammetti un palese tradimento?", lo incalza Sonia. Simone si difende goffamente, parlando di "ricerca di risposte" e di un modo per capire chi volesse davvero. Ma Sonia è una furia: "Fai schifo, non hai capito come funziona la vita. Non sai cosa significa rispetto, amare, essere amati. In sei anni ti ho dato tutto, oggi sei qualcuno solo perché io sono stata la tua luce. Sei piccolo così."

Il confronto si fa sempre più acceso. Sonia non trattiene più nulla: "Mi hai prosciugato l'anima. Dicevi che ero il tuo caricabatterie, e ora chi ti ricarica? Non mi ami, forse non mi hai mai amata davvero". Simone, provando a giustificarsi, afferma di essere una persona complicata e di aver avuto bisogno di toccare il fondo per capire se amava Sonia. Ma le sue parole non convincono: "Racconti favole. Sei viscido. E poi vuoi fare l'amore con me, ma ne sei capace? Sei insensibile."

La tensione esplode quando Sonia lo accusa di essere egoista e concentrato solo su sé stesso: "Neanche scusa riesci a dire. Tu non ti dispiaci, altrimenti non lo avresti fatto." Simone tenta un'ultima difesa, accusando la fidanzata di averlo respinto più volte a letto e di non avergli mai dato attenzioni. Ma anche qui Sonia lo gela: "Ogni volta che mi vedrai, ti dirò che mi fai schifo. Non è amore quello che provi, hai solo paura di beccare il palo dalla tentatrice."

Sonia si allontana da Simone

La decisione finale: Sonia lascia da sola Temptation Island

Alla fatidica domanda di Filippo Bisciglia su cosa volesse fare, la ragazza non ha dubbi: esce dal resort calabrese da sola. Una scelta forte e dolorosa, ma necessaria per Sonia, che non riesce più a credere né perdonare. Rimasto solo, Simone è visibilmente scosso. Filippo gli fa notare un dettaglio cruciale: "Non le hai mai chiesto scusa. Forse non te ne sei reso conto, ma non l'hai fatto."

Simone si difende dicendo che aveva bisogno di capire, che questa era l'unica strada per avere le sue risposte: "Mi dispiace dirlo, ma era l'unico modo per scoprire se l'amavo ancora." Una giustificazione che suona come una condanna definitiva. Per Sonia, l'amore è rispetto, verità e protezione. Simone ha scelto di tradire tutto questo. E lei, alla fine, ha scelto sé stessa.