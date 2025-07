Temptation Island: Sonia distrutta dal tradimento di Simone con Rebecca. È falò immediato

Il momento più atteso della quarta puntata di Temptation Island è stato senza dubbio quello dedicato a Simone Margagliotti, soprannominato il terrapiattista, per le sue teorie bislacche sulla forma geometrica della terra, e alla fidanzata Sonia Barrile. Già nei giorni precedenti, Dagospia aveva anticipato un clamoroso avvicinamento tra Simone e la tentatrice Rebecca Ruffinengo, culminato in un bacio. Una notizia confermata ieri sera dalle immagini mandate in onda, che hanno spinto Sonia a chiedere un falò di confronto immediato.

Simone cede alla tentazione: tra lui e Rebecca scatta il bacio

La scena non ha colto di sorpresa il pubblico: Simone aveva già raccontato di aver tradito in passato la sua fidanzata, giustificandosi con fantasie concretizzate e la sua convinzione di non aver mai incontrato una donna capace di resistere al suo fascino. Tuttavia, il vero colpo di scena arriva con il bacio dato a Rebecca, conosciuta da pochissimi giorni.

Per mostrare a Sonia la crescente complicità tra il fidanzato e la single, la produzione ha organizzato una chiamata nel capanno. Nei filmati, Simone appare sempre più coinvolto, tra sguardi intensi, abbracci e massaggi. Sonia, però, non si mostra sorpresa. Al contrario, prende definitivamente le distanze.

Simone al falò dei fidanzati

"Vedo solo del viscidume in lui. Una persona così non riuscirà mai ad amare nella vita. È lui ad avere dei problemi con me, perché non dirmelo? Mi ha portata al limite. Ho finito le parole. Mi do delle colpe, perché potevo rendermene conto prima. Ho capito di avere avuto accanto un viscido, un porco. Un uomo trasparente."

Il colpo di grazia: in bagno scatta il bacio e Sonia chiede il confronto

Convocata al falò, la ragazza assiste a un primo video in cui Simone confida a Rebecca di aver chiesto alla produzione di organizzare un'esterna con lei. Parlando di Sonia, afferma: "Il fatto che abbiamo dei cani in comune mi spaventa. Senza dubbio amo il cane più di lei."

Seguono scene di intimità crescente con abbracci, massaggi, perfino un morso sul braccio. Sonia piange, consapevole che la relazione è ormai giunta al capolinea: "Credo che lui non mi amasse più da tempo, ma non ha mai avuto il coraggio di dirmelo. È rimasto con me per convenienza. Che senso aveva portarmi qui?"

Rebecca al capanno

Nel secondo video, il peggio: Simone trascina Rebecca in bagno, dove le telecamere non arrivano, e lì scatta il bacio. Sonia, distrutta, prende una decisione: "Un minimo di dignità per me lo devo avere. Voglio che si presenti qui, adesso deve guardare tutto lo schifo che ha fatto senza parlare. Altro che scimmiette, non ha niente nel cervello.". Non ho nemmeno più lacrime per lui. Non le merita."

Ignaro della reazione della fidanzata, Simone sembra ripensarci: "Sonia è una donna con la D maiuscola. Se la perdessi sarebbe la sconfitta più grande della mia vita. Nei sei anni insieme non ha mai sbagliato una virgola. Dove trovo un'altra così?" Ma lei ha già deciso con la richiesta del falò immediato, convinta che questa volta lei e il fidanzato prenderanno strade diverse.