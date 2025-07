Temptation Island, Simone il terrapiattista confessa di aver tradito Sonia: “Ho concretizzato alcune fantasie”

Convinto di poter cambiare i cervelli umani e sedurre chiunque, Simone si mette in mostra al villaggio tra tentatrici e teorie bizzarre. Ma per Sonia B arriva il momento della verità, e il tradimento è servito.

Se pensavate di aver visto tutto a Temptation Island, è perché ancora non avevate conosciuto Simone, il personal trainer complottista, sì, perché per lui non solo la Terra è piatta, ma - parole sue - anche la relazione con Sonia B lo è diventata. Ma la sua performance non si è fermata qua.

Simone, il Casanova terrapiattista di Temptation Island

Il fidanzato di Sonia, tra un affondo ai glutei e un'apologia del maschio alfa, ha esordito con un monologo che avremmo preferito non ascoltare: "L'uomo non è mai andato sulla Luna, i dinosauri non si sono mai estinti, e io posso cambiare qualsiasi cervello umano." Tra Eva e Rebecca, le single più esposte alla sua piece teatrale, Simone ha anche dichiarato che nessuna donna lo ha mai rifiutato. Peccato che le tentatrici ridano sotto i baffi (anche se non li hanno), più per l'accento e le teorie da baraccone che per il fascino travolgente.

Nel mentre, Sonia B osserva tutto dal capanno: "Mi sento incatenata, io scelgo di non essere felice", confessa alle altre fidanzate, mentre guarda Simone flirtare e ballare come se non ci fosse un domani. Sonia non sa più se piangere, urlare. Simone, da bravo personal trainer, non perde occasione per toccare, allenare, massaggiare e "analizzare il femorale" delle tentatrici, come ha fatto con Eva. "Se io sono il tuo fidanzato e tu cucini, io ti bacio, ma poi voglio fare l'amore", dichiara convinto.

Simone e Sonia B.

Sonia scopre di essere stata tradita

Ma il momento clou arriva quando Simone, tra una teoria strampalata e un passo di danza da discoteca anni '90, confessa candidamente di aver tradito Sonia. Anzi, non proprio "confessa": lui lo chiama "concretizzare delle fantasie". "A volte fai delle azioni perché ti senti di farle. Ho avuto tante fantasie, e alcune sono diventate realtà."

Sonia rimane pietrificata, letteralmente. "Ma quindi mi ha tradita?", chiede incredula, mentre le parole che ascolta iniziano a prendere forma nella sua mente. L'amarezza si trasforma in dolore e rabbia: "Mi sono sempre divisa in mille pezzi per lui, cosa ho fatto di male per meritarmi questo?" si sfoga, sopraffatta dall'emozione. Le sue parole rivelano tutta la delusione di una donna che ha dato tutto e si ritrova con niente, se non la consapevolezza di essere stata presa in giro.

Il momento più surreale? Simone naso a naso con una tentatrice, mentre dichiara con un'arroganza sconcertante: "Le persone come me possono far soffrire tanto." Tutto vero. E Sonia lo ribadisce con lucidità durante il falò di confronto: "Non abbiamo gli stessi valori. Io non riesco a pensare di avere un figlio con lui. E lui non si è neanche mai ricordato il mio compleanno!" Un dettaglio che diventa ancora più amaro quando si scopre che la single Eva, invece, ha ricevuto una risposta pronta: "18 maggio", le ha detto Simone con disarmante sicurezza.