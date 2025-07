Temptation Island, Sonia chiede il falò anticipato, Alessio ha una crisi isterica: "Non sono un mostro”

Le prime ore nel villaggio per Sonia Mattalia e Alessio sono state tra le più turbolente mai viste nella storia di Temptation Island. Una crisi scoppiata in maniera repentina, tanto da spingere lei a chiedere subito il falò di confronto, dopo aver visto e ascoltato alcune dichiarazioni shock del suo compagno. Alessio, però, non ha reagito come ci si aspettava: l'avvocato è crollato emotivamente, rifiutando di presentarsi al falò e lasciando tutti con il fiato sospeso.

Sonia Mattalia crolla e chiede subito il falò di confronto

Appena messo piede nel villaggio, Alessio ha iniziato a parlare con disarmante sincerità, confessando di non essere certo dei suoi sentimenti verso Sonia e ammettendo di averle chiesto di sposarlo solo per gratitudine. Inoltre, ha detto di desiderare di fare l'amore con qualsiasi donna rientri nel suo "radar visivo". Parole che hanno gelato Sonia, spingendola a chiedere immediatamente un confronto.

Alessio rifiuta l'incontro: "Non me lo merito, sono un bravo ragazzo"

Filippo Bisciglia è quindi arrivato al villaggio dei fidanzati per comunicare ad Alessio la decisione della compagna. La reazione di lui è stata una vera e propria crisi: si è mostrato confuso, arrabbiato, distrutto. In lacrime, si è sfogato davanti ai suoi compagni: "È ovvio che non ci voglio andare. È inutile ragazzi, lasciamo perdere va. Che delusione. Le chiacchiere, ecco cosa conta nella vita. Se le mie parole hanno potuto determinare questo, allora sono un mostro".

Sonia Mattalia

"Non me lo merito, non mi merito sta vita di mer.a così. Io sono un bravo ragazzo, per quattro caz.ate che ha sparato la mia bocca maledetta. Me la sono costruita da solo questa occasione, non me la puoi togliere se mi ami". Ma il colpo di scena è arrivato quando Alessio ha comunicato che non si sarebbe presentato al falò. Sonia, venuta a sapere del rifiuto, lo ha definito un gran vigliacco.

"Ha dato valore a una situazione di gioco piuttosto che a otto anni di relazione. Non ha avuto il coraggio di dirmi in faccia quanto ha detto nei video. È immaturo e infantile. Io sono ferita. Lui pensa di scappare, ma la realtà va affrontata: vive da me e lavoriamo insieme".

Alessio ha lasciato il villaggio? Il mistero sul suo futuro

In un momento di grande tensione, Sonia ha anche minacciato di abbandonare il programma, ma le sue compagne - in una scena toccante - sono andate contro il regolamento e hanno chiesto di farla restare. Lei ha accettato, ma ha chiarito di non voler più avere nulla a che fare con Alessio.

Dal canto suo, Alessio pare aver lasciato il villaggio dopo aver salutato gli altri fidanzati, ma le anticipazioni ci lasciano con il fiato sospeso: "Il viaggio nei sentimenti tra Sonia e Alessio non è affatto finito qui." Cosa accadrà nella prossima puntata? Alessio tornerà sui suoi passi per affrontare Sonia? Oppure tra loro è davvero finita? Il pubblico resta in attesa di nuovi colpi di scena.