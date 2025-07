Temptation Island, Alessio gela Sonia: “Le ho chiesto di sposarmi per gratitudine”. Lei crolla

Un esordio potente per la nuova edizione di Temptation Island: Sonia scopre in diretta le parole sconvolgenti del suo fidanzato Alessio. Dubbi sul sentimento e fantasie verso altre donne.

Giovedì 3 luglio è iniziato ufficialmente il viaggio nei sentimenti delle sette coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island. A catalizzare immediatamente l'attenzione del pubblico sono stati Sonia Mattalia e il suo compagno Alessio, entrambi avvocati, prima coppia presentata ufficialmente sui social del programma.

Il loro percorso ha preso una piega inaspettata fin dalle prime battute: a meno di un'ora dal loro ingresso nel villaggio, Sonia è stata convocata per visionare i primi video riguardanti Alessio. E da quel momento, nulla è stato più come prima.

"Non so se la amo": le parole che sconvolgono Sonia

Nel primo filmato, Alessio si apre con una freddezza disarmante, rivelando una verità che la donna non si aspettava: "Sonia non sa il vero motivo per cui ho scritto a Temptation. Non le ho mai detto nulla perché l'avrei distrutta. Non so se la amo, o peggio ancora se non l'ho mai amata. Le ho fatto la proposta di matrimonio per gratitudine, non per amore."

Sonia e Alessio

Una confessione brutale che lascia la fidanzata impietrita. Ma non è finita. Alessio continua spiegando di sentirsi spento, vuoto, e in una profonda crisi emotiva. Ammette di essere confuso tra il sentimento di riconoscenza e l'assenza di amore vero: "Mi ha dato un tetto, un'autonomia, mi ha aiutato a realizzare i miei sogni. Ma io voglio sentirmi vivo, voglio emozionarmi di nuovo. Sto sprecando il mio tempo."

"Gli ho fatto da madre"

Sonia, inizialmente immobile davanti al video, si lascia poi andare a uno sfogo doloroso e pieno di rabbia. Le sue parole raccontano la delusione di chi ha dato tutto per amore: "Io gli ho dato tutto: casa, studio, i miei beni. Ha chiamato lui, ma i dubbi li avevo anch'io. Mi ha usata. Ha 40 anni, ma si comporta come un ragazzino. Gli ho fatto da mamma!"

Con la dignità di chi ha appena visto crollare un castello di certezze, Sonia non riesce a nascondere la frustrazione: "Se mi hai scelto, devi volere me. Non hai bisogno di immaginarti altre donne. Dovrebbe vergognarsi. Io questo non me lo meritavo."

Il colpo finale: "Sogno di fare l'amore con altre donne"

Se tutto questo non fosse già abbastanza, Sonia si trova ad ascoltare un secondo video, in cui Alessio rincara la dose: "Quando vedo una donna che mi piace, me la immagino. Sento il desiderio, è viscerale, sogno di farci l'amore. La ragazza che ho scelto qui, Arianna, mi piace: è giovane, è bella."

Un colpo durissimo, accolto da un silenzio pieno di dolore. Le compagne di avventura cercano di sostenerla, in particolare Valentina, che commenta indignata: "Ancora stai con uno così? Sono parole pesantissime!"