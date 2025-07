Temptation Island, Sonia e Alessio tra litigi e una presunta gravidanza: anticipazioni del 10 luglio

Dopo il debutto da record della scorsa settimana, Temptation Island torna questa sera in prima serata su Canale 5 con la seconda attesissima puntata. Il reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia continua il suo viaggio nei sentimenti direttamente dal Calalandrusa Beach & Nature Resort, nuova location scelta per l'edizione 2025.

Temptation Island: cosa aspettarsi dalla seconda puntata

Il successo della prima puntata è stato straordinario: 3.452.000 spettatori e uno share del 27.8%, dati che hanno segnato l'esordio più visto di sempre nella storia del programma. E ora, l'attenzione è tutta rivolta a una delle coppie che ha già acceso gli animi del pubblico: quella formata da Sonia Mattalia e Alessio Loparco, entrambi avvocati.

Alessio e Sonia, la coppia più discussa: amore al capolinea?

Già dalle prime battute del programma, tra i due conviventi la tensione è apparsa evidente. Lui ha confessato di non essere sicuro di amarla e di averle chiesto di sposarlo solo per gratitudine, mentre lei ha chiesto subito il falò di confronto, al quale però si è presentata da sola.

Filippo Bisciglia

La puntata si è chiusa con un colpo di scena: mentre Alessio si preparava a lasciare il resort, Sonia - su insistenza delle altre fidanzate - decideva di restare. A rimescolare le carte, però, ci ha pensato l'intervento di Filippo Bisciglia, che ha annunciato: "Il viaggio nei sentimenti della coppia non è ancora finito".

La rivelazione del gossip: "Sonia è incinta"

E mentre l'attesa cresce, sul web impazzano le indiscrezioni. In un post su TikTok, Alessio chiede perdono a Sonia , facendo intuire che la loro storia potrebbe essersi conclusa in modo burrascoso. Ma il gossip più clamoroso arriva da Deianira Marzano, che ha riportato sui social una segnalazione da parte di un utente: "Lei è incinta! Frequentiamo la stessa scuola di ballo latinoamericano, ma in orari diversi". La Marzano ha poi commentato: "Avevano anticipato che una coppia si sarebbe accorta di essere in dolce attesa. Lei purtroppo si è scavata un fosso".

Un dettaglio che trova riscontro anche nelle parole pronunciate da Filippo Bisciglia prima della messa in onda della prima puntata, quando aveva svelato: "A una coppia è successa una cosa che in passato non era mai accaduta".

Se la notizia della gravidanza fosse confermata, si tratterebbe di un evento inedito per Temptation Island. Un episodio simile si è verificato recentemente al Grande Fratello, dove Ilaria Clemente ha abbandonato la Casa dopo aver scoperto di aspettare un bambino.