Temptation Island: il destino di Sonia Mattalia e Alessio svelato dalle prime indiscrezioni

Il primo appuntamento della nuova edizione di Temptation Island ha già acceso gli animi. Tra i protagonisti al centro dell'attenzione ci sono Sonia Mattalia e Alessio, entrambi avvocati, che hanno fatto discutere sin dal loro arrivo nel resort calabrese. Poche ore dopo l'inizio del loro percorso nei sentimenti, la tensione tra i due è esplosa al punto da spingere Sonia a chiedere il falò anticipato. Ma Alessio, in preda a un crollo emotivo, ha deciso di non presentarsi.

La coppia di avvocati protagonisti della prima puntata di Temptation Island

Comeo abbiamo visto giovedì scorso, Alessio appena entrato nel villaggio ha confessato di non essere certo dei suoi sentimenti verso Sonia, ammettendo addirittura di averle chiesto di sposarlo "per gratitudine". Parole durissime, a cui ha aggiunto un'affermazione ancora più scioccante: "Desidero fare l'amore con qualsiasi donna vedo".

Una frase che ha ferito profondamente Sonia, spingendola a chiedere un confronto immediato."È ovvio che non ci voglio andare. È inutile ragazzi, lasciamo perdere, va. Che delusione. Le chiacchiere, ecco cosa conta nella vita. Se le mie parole hanno potuto determinare questo, allora sono un mostro", ha urlato Alessio tra le lacrime.

Sonia e Alessio nel video di presentazione

Sonia, dall'altra parte, non ha nascosto la rabbia e il dolore per il comportamento del compagno, accusandolo di codardia: "Ha dato valore a un gioco piuttosto che a otto anni di relazione. Non ha avuto il coraggio di dirmi in faccia quello che ho sentito nei video. È immaturo e infantile. Io sono ferita. Lui pensa di scappare".

Sonia M. e Alessio sono tornati single?

Stando alle indiscrezioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su LolloMagazine, il loro viaggio nei sentimenti sarebbe ormai arrivato al capolinea: i due avrebbero deciso di lasciare il villaggio da single. Tuttavia, resta da vedere cosa accadrà nella seconda puntata, in onda giovedì prossimo: Sonia resterà davvero nel villaggio delle fidanzate? Alessio avrà un ripensamento?

La dedica social di Alessio

Intanto, un post pubblicato dall'avvocato sul suo profilo TikTok riaccende i dubbi. Nella foto, compare insieme a Sonia, con una dedica che ha rafforzato l'idea che i due siano single: "Spero un giorno tu potrai perdonarmi per le mie cafonate, perché l'amore vince sempre". ha scritto Alessio. Parole che, se da un lato lasciano uno spiraglio aperto, dall'altro sembrano confermare che la loro relazione potrebbe essere davvero giunta al termine.