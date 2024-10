Ilaria Clemente del Grande Fratello svela come ha scoperto di essere incinta e il nome del bebè

Ilaria Clemente, concorrente del Grande Fratello, ha lasciato la Casa durante la puntata del 3 ottobre dopo aver scoperto di essere incinta. La ragazza, fidanzata da circa 18 mesi con Daniele, ha raccontato la sua esperienza in un'intervista a Casa Chi, svelando come ha appreso la notizia della gravidanza e il suo rapporto con gli altri coinquilini.

Ilaria Clemente racconta la sua gravidanza e l'amore per Daniele

L'ex gieffina ha spiegato che quella mattina si stava lavando i denti quando ha sentito la voce del Grande Fratello chiamarla in confessionale. "Ero ancora in pigiama" ha ricordato, e quando è entrata ha visto la dottoressa e la psicologa, che le hanno fatto un leggero cenno con la testa. "A quel punto ho capito che il test di gravidanza era positivo," ha raccontato. L'emozione è stata immediata: "Sono scoppiata a piangere e ho chiesto di poter parlare con Lucilla, la mia migliore amica da 17 anni."

Il rapporto tra lei e Lucilla è molto speciale, ha spiegato Ilaria, tanto che vivono in due case affiancate. "Le ho detto: 'Amore, sono incinta' e anche lei è scoppiata a piangere," ha continuato. A quel punto ha voluto informare il suo compagno Daniele, ma siccome non aveva il telefono con sé, è stata Lucilla a dare la notizia. "Quando sono tornata a casa, le primepersone che ho visto sono state proprio Lucilla e Daniele," ha raccontato.

L' esperta di cybersicurezza ha descritto con grande emozione il momento in cui ha scoperto di aspettare un bambino, definendo la notizia inaspettata. Ha poi raccontato di aver conosciuto Daniele non molto tempo fa, anche se ha capito subito che era l'uomo giusto con cui costruirsi un futuro. "Questo incontro ha rivoluzionato la mia vita!"

Anche Daniele non si aspettava una gravidanza in questo momento, ma ha accolto la notizia con gioia. "Non era in programma un bambino ora, è stato quasi un miracolo," ha rivelato Ilaria, lodando la maturità del suo compagno, nonostante i suoi 27 anni. "Mi ha detto di scegliere se tenerlo o meno, ma che il nostro rapporto non sarebbe cambiato".

"Tuttavia - ha continuato Ilaria - mi ha confessato che sarebbe stato felice di diventare papà." Riguardo al nome del futuro bambino, Ilaria ha confessato che la decisione non è ancora stata presa. "Ci stiamo pensando," ha detto, ridendo. "Daniele è un romanista sfegatato, quindi nell'aria c'è Francesco, ovviamente per Totti, se sarà un maschietto".

Parlando dei suoi rapporti all'interno della Casa, Ilaria ha rivelato di non aver apprezzato il modo in cui Enzo Paolo Turchi si rivolgeva a lei. "Non mi guardava negli occhi, non mi chiamava per nome, c'era un'aria di distacco che non capivo." Nonostante gli avesse persino portato la camomilla a letto la sera prima di uscire, Turchi sembrava avere un astio inspiegabile nei suoi confronti, cosa che Ilaria ancora oggi non riesce a spiegarsi.

Infine, ha raccontato della sua forte amicizia con Jessica, un'altra concorrente del programma. "Abbiamo distrutto un trio," ha scherzato Ilaria, aggiungendo che prima di uscire dalla Casa si sono guardate negli occhi e si sono promesse: "Ti aspetto fuori". Ilaria ha concluso con un sorriso, dicendo che appena Jessica uscirà, il più tardi possibile, la porterà al mare.