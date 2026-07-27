Temptation Island anticipazioni: Sabrina provoca Lory, ma lui non cede

Questa sera, lunedì 27 luglio, andrà in onda un nuovo appuntamento con Temptation Island e, tra le coppie ancora in gioco, ci sono anche Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso. Le anticipazioni della puntata annunciano nuovi colpi di scena e, ancora una volta, al centro dell'attenzione ci sarà Sabrina, protagonista di un momento destinato a far discutere.

Sui social ufficiali del programma è stato pubblicato un video che mostra un'inedita scena tra Sabrina e il tentatore Lory. La ragazza, che la settimana scorsa ha visto un filmato del suo fidanzato Giovanni con la tentatrice Elisa Varcaggi, sembra intenzionata a spingersi oltre nel suo percorso all'interno del villaggio.

Temptation Island, Sabrina sorprende Lory con una proposta inaspettata

Dopo aver assistito alle immagini del fidanzato in bagno con la tentatrice, Sabrina decide di fare una proposta molto particolare a Lory: "Andiamo in bagno, lì non ci sono le telecamere". La risposta del tentatore, però, è ancora una volta molto chiara. Lory non accetta l'invito e replica: "No, non andiamo, perché non c'è niente da dire in bagno che non si può dire qua".

Lorenzo 'Lory' Ferrari

Per Sabrina si tratta dunque di un altro tentativo fallito. Già nella puntata precedente, infatti, la ragazza aveva cercato un avvicinamento con Lory, spingendosi fino a chiedergli un bacio. Anche in quell'occasione, però, il tentatore aveva mantenuto le distanze.

Sabrina vuole vendicarsi di Giovanni, ma Lory non cede

Sabrina è senza dubbio una delle protagoniste più discusse di questa edizione di Temptation Island, soprattutto per il suo atteggiamento dopo aver visto Giovanni insieme a Elisa. Di fronte alle immagini del fidanzato, la ragazza aveva commentato duramente la situazione, ammettendo anche di aver commesso degli errori nel suo percorso.

"Fa schifo. Io sicuramente ho sbagliato in alcuni atteggiamenti, mi sono lasciata andare e mi sono goduta di più questa esperienza. Ma non mi sono permessa di chiudermi in bagno con Lory o di alludere a qualcosa. Sono vendicativa, ora farò quello che mi sento di fare al 101 per cento", aveva dichiarato Sabrina. Aggiungendo frasi come: "se sei innamorato veramente, stai zitto e piangi, soffri e chiami il falò di continuo fin quando non l'accetto".

La ragazza sembra quindi intenzionata a prendersi la sua rivincita, ma per il momento ogni tentativo di avvicinarsi a Lory sembra destinato a fallire. Il tentatore, infatti, mantiene la sua posizione. Per Sabrina, dunque, la vendetta nei confronti di Giovanni sembra essere ancora lontana.