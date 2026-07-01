Temptation Island, colpo di scena su Sara e Gabriele: parla la cugina di lui

Dopo giorni di indiscrezioni contrastanti sul destino della coppia, la cugina di Gabriele racconta cosa avrebbe saputo sul loro percorso a Temptation Island. Intanto i due si sarebbero rivolti anche agli avvocati.

Manca ormai pochissimo alla nuova puntata di Temptation Island, ma il destino di Gabriele Govoni e Sara Palombieri continua ad alimentare il dibattito. Dopo lo scandalo scoppiato per la diffusione online di alcuni loro video intimi, nelle ultime ore è emersa una nuova indiscrezione destinata a far discutere. A parlare è stata la cugina di Gabriele, che ha raccontato cosa sa sul percorso della coppia e sulle conseguenze della vicenda fuori dal programma.

Nei giorni scorsi si sono rincorse diverse indiscrezioni. Da una parte c'è chi, come Gabriele Parpiglia ha sostenuto che Mediaset avrebbe deciso di accelerare il percorso della coppia, dopo che i due non avevano informato la produzione dell'esistenza dei filmati. Di tutt'altro avviso Lorenzo Pugnaloni, convinto invece che la storia di Sara e Gabriele verrà raccontata integralmente, così come previsto prima dell'esplosione dello scandalo.

La cugina di Gabriele svela cosa sa sul percorso della coppia

Nelle ultime ore è emersa anche una nuova indiscrezione riportata proprio da Lorenzo Pugnaloni. A parlare è stata una cugina di Gabriele, che avrebbe riferito di non conoscere l'esito del falò di confronto, essendo vincolato al riserbo previsto dal contratto, ma di sapere che il percorso della coppia non sarebbe stato tagliato.

Secondo quanto raccontato, Sara e Gabriele si sarebbero inoltre rivolti ad alcuni avvocati dopo la diffusione online dei loro video privati. L'obiettivo sarebbe quello di tentare di limitare la circolazione dei filmati e tutelare la propria privacy.

Si tratta però di un'operazione tutt'altro che semplice. Una volta finiti in rete, soprattutto su piattaforme peer-to-peer e altri circuiti di condivisione, i contenuti diventano infatti molto difficili da rimuovere completamente.

Per i due fidanzati, ha raccontato la ragazza, sarebbero giorni particolarmente delicati, segnati dalle conseguenze mediatiche della vicenda. Per sapere quale sarà il loro destino all'interno di Temptation Island non resta che attendere la puntata in onda questa sera, quando il pubblico scoprirà se il loro percorso verrà raccontato integralmente oppure se ci saranno sorprese.