Temptation Island anticipazioni di stasera: Sabrina rifiuta il falò? La reazione di Giovanni

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island rischia di interrompersi bruscamente per una delle coppie più discusse. Nella seconda puntata, in onda questa sera mercoledì 1 luglio, l'attenzione è tutta per Giovanni e Sabrina. Dopo che il fidanzato ha richiesto un falò di confronto anticipato, gli spoiler social lanciano la bomba: Sabrina potrebbe non presentarsi. Un rifiuto che scatenerà il caos totale nel resort in Calabria, spingendo Giovanni a una reazione furiosa che lascerà Filippo Bisciglia senza parole.

Temptation Island le anticipazioni della seconda puntata

Questa sera, al Calalandrusa Beach & Nature Resort a Guardavalle Marina i riflettori sono tutti puntati su Sara e Gabriele: dopo lo scandalo dei video hot che ha travolto la coppia, stasera scopriremo se per loro ci sarà un immediato falò di confronto definitivo o se proseguiranno il percorso.

Ma non saranno gli unici a rischiare l'addio anticipato. Giovanni ha già chiesto di incontrare la fidanzata Sabrina, ma i video spoiler condivisi sui social dal programma lasciano presagire il peggio. Sabrina sembra non intenzionata a presentarsi, scatenando la furia del fidanzato: le immagini mostrano il ragazzo pronto a sfasciare tutto all'interno del villaggio.

Cristian della quarta coppia di Temptation Island

La tensione salirà alle stelle anche per Alessandra e Rosario. Nella prima puntata Alessandra ha fatto una scoperta amara: tra le tentatrici c'è Giada, sua ex amica nella vita reale, con cui aveva interrotto i rapporti proprio per il sospetto che flirtasse con Rosario. I dubbi sono diventati certezze dopo le prime battute eloquenti nel villaggio. Nelle anticipazioni di questa sera vedremo Alessandra scoppiare in un pianto disperato a causa di ulteriori passi avanti fatti da Rosario verso la single Giada.

Nel frattempo, fari puntati anche su altre coppie: la serata non risparmia momenti di forte tensione anche per Soraya, che crolla durante un confronto con Bisciglia, per poi trovare un inatteso conforto grazie alle attenzioni di un tentatore, scatenando la furia di Cristian. Uno dei fidanzati si allontanerà improvvisamente dal villaggio, inseguito dalle telecamere.