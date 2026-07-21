Temptation Island, Giovanni esasperato per l'ennesimo rifiuto: "Come fa a dirmi di no?"

La quinta puntata di Temptation Island riparte esattamente da dove si era interrotto il precedente appuntamento: dalla richiesta di falò anticipato di Giovanni Grazioso. Il catanese è ormai stanco di ricevere video della fidanzata Sabrina Soussi, sempre più vicina al tentatore Lory, e sente di essere arrivato al limite. Per lui è giunto il momento di affrontare la compagna e fare chiarezza sul loro rapporto, ma poco dopo arriva un'altra doccia fredda.

Giovanni scopre il nuovo rifiuto di Sabrina e non riesce a trattenere la delusione

Prima di raggiungere il falò, Giovanni assiste ad altri filmati che lo fanno esplodere di rabbia. Nelle immagini, il tentatore spalma della crema sulla schiena di Sabrina, arrivando a sfiorarla anche sotto il costume. Una scena che scatena la reazione del fidanzato: "Lei è senza dignità. È un segno di rispetto per me stesso, non me ne faccio niente di una come questa".

Una volta arrivato al falò, Giovanni ribadisce il suo punto di vista a Filippo Bisciglia: "Oggi ho visto immagini in cui si è superato il limite. Non voglio farla sentire in colpa, ma non può comportarsi in questo modo, è una donna fidanzata. Partecipavo a questo programma perché volevo capire se mi amasse ancora. Dopo questi sei anni non penso che rifiuti una seconda volta.

Giovanni al falò parla con Giovanni

Filippo allora va nel villaggio delle fidanzate per chiedere nuovamente a Sabrina se sia pronta ad accettare il confronto con Giovanni. La risposta, però, è ancora una volta negativa. La ragazza rifiuta il falò anticipato e spiega: "Non mi sento pronta, non voglio fare una cosa forzata per il suo bene. Non ho fatto nulla di grave, mi sono divertita e ho giocato. Non ho tutte le risposte che voglio, se uscissi adesso è come se non avessi concluso nulla.

Quando Giovanni scopre che Sabrina ha rifiutato il confronto per la seconda volta, la sua delusione è evidente: "Come fa a dirmi di no, dimmelo tu Filippo: come fa?". Il ragazzo, però, non sembra intenzionato a prendersela con il tentatore Lory: "Non mi interessa di lui, non gli posso dare nessuna colpa. Secondo Giovanni, infatti, Sabrina starebbe pensando esclusivamente a sé stessa.

Proprio durante uno dei dialoghi con Bisciglia arriva anche uno dei momenti più commentati e iconici della puntata. Giovanni non riesce a ricordare il nome del tentatore e Filippo lo aiuta suggerendo: "Lory". La risposta del catanese è immediata: "Salutamillo". La frase diventa in pochissimi minuti un vero e proprio tormentone sui social.

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A una domanda diretta di Filippo, Giovanni ammette inoltre di non sapere se sia ancora innamorato di Sabrina. Bisciglia prova a consolarlo e lo abbraccia, mentre il venditore ambulante sembra aver preso una decisione importante: "È arrivato il momento di pensare un po' di più a me stesso".

Nel frattempo, nel villaggio delle fidanzate, Sabrina prova a spiegare le ragioni del suo comportamento e del suo rifiuto: "Non mi ha mai voluto conoscere al 100%. Mi spegne come persona". La coppia, insieme da poco più di sei anni, sembra quindi essere arrivata a un punto di non ritorno. E, mentre il confronto continua a essere rimandato, sui social il pubblico ha preso una posizione sempre più netta.

Il web, infatti, sembra essersi schierato quasi tutto dalla parte di Giovanni, mostrando solidarietà nei confronti del ragazzo e criticando il comportamento di Sabrina. La sua sofferenza e il suo desiderio di ottenere finalmente delle risposte hanno conquistato una parte importante del pubblico, mentre il tormentone "Salutamillo" è diventato uno dei momenti più virali della puntata.