Andrea e Iris si lasciano? L'indiscrezione sul falò di Temptation Island

La puntata di ieri sera di Temptation Island si è conclusa con un momento decisamente ad alta tensione. Andrea Petraroli, ha chiesto il falò di confronto anticipato con la sua fidanzata Iris De Lorenzis, dopo che quest'ultima era stata costretta a vedere l'avvicinamento tra Petraroli e la tentatrice Sary.

Andrea e Iris al falò di confronto: cosa succederà a Temptation Island

Ma Iris accetterà di presentarsi al falò? Stando alle ultime indiscrezioni, sembra proprio di sì: la ragazza sarebbe pronta ad affrontare il tanto atteso faccia a faccia. A fornire un'importante anticipazione è stato Lorenzo Pugnaloni, che avrebbe raccolto alcune informazioni su ciò che potrebbe accadere nel corso della prossima puntata.

Secondo quanto riportato dall'esperto di gossip, Iris De Lorenzis si presenterà al falò di confronto richiesto da Andrea Petraroli. La coppia, però, sarebbe destinata a vivere un momento tutt'altro che sereno. Dopo tre anni di relazione, infatti, i due potrebbero decidere di lasciare il programma separati.

Pugnaloni ha comunque utilizzato il condizionale, lasciando aperta una possibilità: la decisione presa davanti al falò potrebbe infatti non essere necessariamente quella definitiva per la coppia. "Lei deciderà, appunto, di presentarsi. Stando a quanto raccolto, per i due le strade potrebbero dividersi ma non è detto che la decisione presa al falò sia quella definitiva".

Sary Iurato

Cosa abbiamo visto nella quinta puntata

Il colpo di scena arriva dopo una puntata particolarmente difficile per Iris. La ragazza è stata infatti chiamata più volte nel capanno per assistere ai video del fidanzato sempre più vicino alla single Sary. Tra flirt, complimenti e parole decisamente importanti, la ragazza ha dovuto vedere Andrea lasciarsi andare al corteggiamento della tentatrice.

Tra i momenti che hanno fatto più discutere c'è stato anche il commento di Andrea sul seno di Sary, definito addirittura un "Patrimonio dell'Unesco", oltre alla proposta di trascorrere insieme un'esterna in barca. Il ragazzo, inoltre, aveva pronunciato una frase destinata inevitabilmente a far discutere: "Non mi pentirò mai delle cose che faccio".

La situazione, però, è cambiata improvvisamente durante la notte. Parlando con Gabriele Govoni, Andrea ha infatti confessato di sentire fortemente la mancanza della fidanzata: "Io domani corro nel villaggio, lei mi manca assai. Non ci siamo mai lasciati e separati. Ma ora ho sentito il distacco, ho mal di stomaco".

Il giorno successivo Andrea ha quindi tentato di raggiungere il villaggio delle fidanzate, ma è stato fermato dalle telecamere e dagli addetti ai lavori di Temptation Island. Tornato sui suoi passi, il ragazzo ha così chiesto il falò di confronto anticipato.

Ora, secondo le anticipazioni, Iris dovrebbe accettare di incontrarlo. Il loro confronto potrebbe però portare a una decisione importante: Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis sarebbero infatti orientati a lasciare il programma da separati, mettendo così in discussione una relazione durata tre anni. Resta però da capire se quella scelta sarà davvero definitiva o se, lontano dalle telecamere, i due decideranno di concedersi una seconda possibilità.