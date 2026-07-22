Temptation Island, anticipazioni di stasera: Sabrina chiede un bacio al tentatore

Temptation Island torna questa sera con una nuova puntata ricca di sorprese e momenti destinati a far discutere. Al centro delle anticipazioni c'è Sabrina Soussi, sempre più vicina al single Lorenzo. Una situazione che rischia di provocare la reazione di Giovanni Grazioso, già protagonista di un percorso particolarmente tormentato nel villaggio.

Temptation Island: le anticipazioni del 22 luglio

Sabrina Soussi sarà una delle protagoniste assolute della puntata di questa sera di Temptation Island. Durante il suo percorso nel villaggio, la ragazza continuerà ad avvicinarsi al single Lorenzo, il single con cui ha instaurato un'intesa sempre più evidente. Secondo le anticipazioni, il feeling tra i due potrebbe spingersi oltre i semplici gesti di complicità.

Sabrina, infatti, arriverebbe a chiedere un bacio al tentatore, un momento che potrebbe segnare un punto di non ritorno nel suo rapporto con Giovanni. Quest'ultimo, dal canto suo, potrebbe reagire in modo deciso. Dopo aver già mostrato segnali di insofferenza, il ragazzo potrebbe trovarsi di fronte all'ennesima conferma della distanza ormai crescente tra lui e Sabrina. La sua pazienza, a questo punto, sembra essere arrivata al limite.

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Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis

Il precedente appuntamento del viaggio nei sentimenti si è concluso con una notte che ha portato consiglio ad Andrea Petraroli. Dopo aver flirtato per giorni con la sua tentatrice e averle rivolto diversi complimenti sul suo aspetto fisico, Andrea ha avuto un ripensamento.

Una sola notte gli sarebbe bastata per convincersi che Iris è la donna della sua vita. Per questo motivo ha deciso di chiederle un falò di confronto immediato. Secondo le indiscrezioni, Iris accetterà di incontrarlo, ma ciò che ha visto nei giorni precedenti potrebbe portarla a prendere una decisione definitiva sulla loro relazione.

Passando a un'altra coppia, Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, lei continua ad avvicinarsi al tentatore Dimitri. La ragazza ha ammesso di non provare più gli stessi sentimenti per Cristian e di sentirsi poco valorizzata dal suo fidanzato, mentre dal single sembra aver ricevuto una maggiore attenzione.

Soraya Sabetta

Soraya, molto bersagliata sui social, vorrebbe però uscire nel migliore dei modi da questo viaggio nei sentimenti. Cristian, dal canto suo, ha più volte dichiarato di immaginare un epilogo diverso per la loro storia e vorrebbe che la sua fidanzata gli dicesse apertamente se il loro legame è ormai arrivato al capolinea.

Un'altra coppia che sta vivendo un momento delicato è quella formata da Francesca Coppola e Danilo D'Angelo. Entrambi sembrano essersi lasciati coinvolgere sempre di più dal percorso all'interno del programma e hanno stretto un legame con due single: lei con Marco e lui con Giulia.

La crescente complicità con i rispettivi tentatori potrebbe segnare la fine della loro relazione? Per scoprirlo bisognerà attendere i prossimi appuntamenti con il programma.

Infine, Filippo Bisciglia si recherà nel villaggio delle fidanzate per mostrare a Bernadette Cinquegrana un video a sorpresa. Secondo quanto si aspettano i telespettatori, per la ragazza potrebbe finalmente arrivare la tanto attesa proposta di matrimonio da parte di Diamante Crispino. Bernadette aveva scritto alla redazione del programma raccontando che, dopo 16 anni di relazione, il suo compagno non le aveva ancora chiesto di sposarlo.