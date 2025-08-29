Temptation Island: ritorno di fiamma per Denise e Marco? Ecco la verità di lei

Dopo l'addio nel falò di confronto, i rumors parlano di un riavvicinamento. Denise rompe il silenzio e racconta cosa è accaduto davvero con Marco.

Denise Rossi e Marco Raffaelli sono una delle coppie che hanno partecipato all'ultima edizione di Temptation Island. Il loro percorso si è concluso con un addio. Al falò di confronto con Filippo Bisciglia, infatti, Marco aveva deciso di lasciare la fidanzata dopo che lei si era avvicinata al tentatore Flavio Ubirti.

Nonostante le parole dure di Marco - "Sei leggera" - lei aveva provato a fargli cambiare idea tra le lacrime: "Sei la mia vita, magari hai solo bisogno di tempo". Ma il solco che si era scavato tra i due per quanto accaduto era troppo profondo: "Sono stato troppo male, non riesco a superarlo. Non credo più nelle basi della nostra relazione", aveva ammesso Marco, dopo aver visto i video di Denise ed il nuovo tronista Flavio.

I rumors sulla riconciliazione dopo Temptation Island

Negli ultimi giorni, però, una nuova segnalazione ha riacceso i gossip attorno ai due ex protagonisti. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, Denise sarebbe stata avvistata nei pressi dell'hotel dove lavora Marco. In molti sui social hanno ipotizzato un riavvicinamento tra i due. Le speculazioni sono aumentate a tal punto che la stessa Denise ha deciso di intervenire per chiarire la situazione.

Denise e Marco

Il chiarimento di Denise

La giovane che presto vedremo nello speciale Temptation Island e poi... e poi, ha precisato tramite l'account Instagram di un'amica ha inviato un messaggio a Lorenzo Pugnaloni. Le sue parole sono state nette: "Ciao Lollo, sono Denise dall'account di un'amica. Sono qui solo per precisare in merito alla segnalazione, che tra me e Marco non c'è stato alcun riavvicinamento"

"Non lo vedo da prima delle vacanze estive e i nostri rapporti sono soltanto ed esclusivamente legati alla gestione della nostra cagnolina in comune". La ragazza ha poi spiegato anche la dinamica che avrebbe generato il malinteso: "Questa mattina stavo passeggiando su via Tuscolana con mio padre. Volendo pranzare in un forno lì vicino, ho notato Marco seduto con alcuni suoi clienti del B\&B".

"Quando ho incrociato il suo sguardo sono uscita subito, senza nemmeno salutarlo - ha continuato a spiegare Denise Rossi - Poco dopo, però, un suo cliente mi ha fermata per chiedermi una foto. Quella foto è finita su TikTok e da lì è nata la segnalazione", ha concluso la giovane.

Nessun ritorno di fiamma tra i due ex fidanzati

Con queste dichiarazioni, Denise ha voluto stroncare sul nascere ogni voce su un presunto ritorno con Marco, ribadendo ancora una volta: "Non ci siamo nemmeno salutati. Tra noi non c'è alcun riavvicinamento, come già detto. La foto pubblicata sui social non ha nulla a che vedere con la nostra relazione". Insomma, i due ex di Temptation Island sembrano aver definitivamente chiuso, nonostante i pettegolezzi che continuano a rincorrersi sui social.