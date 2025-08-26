Uomini e Donne: Cristiana Anania e Flavio Ubirti sul trono del dating show

Il cast della nuova edizione di Uomini e Donne comincia a prendere forma. Oggi sono stati ufficializzati due dei protagonisti principali: la prima tronista, Cristiana Anania, e il primo tronista, Flavio Ubirti, già noto per la sua partecipazione all'ultima edizione di Temptation Island.

Cristiana Anania: la nuova tronista

La giovane ha 22 anni e vive a Palermo, dove lavora come speaker radiofonica in una radio locale. Nella clip di presentazione condivisa dai canali ufficiali di WittyTv, Cristiana si è descritta come una ragazza vulcanica, solare e sempre pronta a nuove avventure: "Penso fortemente che ciò che mi è destinato troverà sempre il modo di raggiungermi. Con questa idea comincerò il mio percorso".

Nonostante la sua sicurezza e vitalità, Cristiana ha raccontato di aver affrontato momenti difficili legati alla separazione dei genitori: "Dietro questa mia esuberanza ci sono tanti buchi neri che mi hanno portata a crescere molto più di quanto avrei dovuto. In tantissime occasioni ho dovuto fare io da guida a chi avrebbe dovuto insegnarmi la vita. Per fortuna ho avuto accanto i miei nonni, Rosanna e Michele, che mi hanno dato protezione e certezze".

Single e pronta a mettersi in gioco, Cristiana sogna di vivere un amore intenso: "Mi sento fortunata perché finalmente ho l'opportunità di trovare un fidanzato. Sono curiosa di provare quelle sensazioni che solo una relazione può dare. L'amore per me è vita e io ho una voglia di vivere che non può spegnermi nessuno".

Flavio Ubirti: il primo tronista

L'ex tentatore, 24 anni, la cui scelta era stata già anticipata, viene da un paesino in provincia di Firenze. Nel video di presentazione ha raccontato il suo percorso e i valori che lo guidano: "Ho sempre giocato a calcio come portiere. Questo ruolo mi ha insegnato disciplina, resilienza e la capacità di rialzarmi dopo ogni errore. Mi definisco tranquillo, razionale ed equilibrato".

Flavio ha un legame molto forte con la sua famiglia: "Vivo con i miei genitori e mio fratello Giulio. Sono grato alla mia famiglia per l'educazione ricevuta e per avermi sempre dato ciò di cui avevo bisogno, anche se viviamo in maniera semplice".

Riguardo all'amore e ai rapporti interpersonali, il nuovo tentatore si definisce uomo di valori: "Non penso che un uomo debba fare lo stronzo per conquistare una donna. Punto sulla bontà d'animo e sull'affidabilità. Ho avuto una sola relazione importante, durata quasi quattro anni, che mi ha insegnato cosa significa essere innamorati. Cerco una persona con cui creare una forte chimica e compatibilità, qualcuno con cui guardare nella stessa direzione e costruire una famiglia".